La police de Toronto n’a pas eu à faire d’arrestations pendant les célébrations

TORONTO — La police de Toronto a confirmé n’avoir fait aucune arrestation au cours des célébrations entourant la qualification des Raptors en vue de la finale de la NBA, même si des milliers de personnes étaient descendues dans les rues à la suite de la victoire de leur équipe.

Selon la porte-parole de la police de la Ville-Reine, Katrina Arrogante le comportement des Torontois a été «impressionnant» au cours de la fête qui s’est poursuivie jusqu’aux premières heures du matin.

Samedi, les Raptors ont vaincu les Bucks de Milwaukee par 100 à 94 pour remporter la finale de l’association de l’Est de la NBA.

Des milliers de personnes ont manifesté leur joie en scandant «We the North» et «Let’s go Raptors» au son des klaxons des voitures de police, des autobus de la société de transport de Toronto et des tramways.

Mme Arrogante a reconnu avoir eu connaissance d’une vidéo montrant des partisans des Raptors en train de courir dans les embouteillages et de danser sur les toits des tramways. «Rien n’en est sorti», a-t-elle dit. La police a pu assurer la sécurité du public tout au long des célébrations.

Des agents ont été déployés dans divers secteurs de la ville pour aider à contrôler la foule et à diriger la circulation.

La porte-parole a aussi indiqué que la police sera de retour jeudi soir lorsque les Raptors affronteront les Warriors de Golden State à l’occasion du premier match de la finale. Elle espère que les partisans continueront de s’amuser en toute sécurité.