La police de Toronto recherche un bébé chèvre qui aurait été volé à Riverdale Farm

TORONTO — La police de Toronto indique qu’un bébé chèvre a été volé au zoo de Riverdale quelque part entre 17h30 mercredi et 7 h jeudi.

La chevrette nubienne âgée de trois mois s’appelle Juniper.

La police a déclaré que sa sœur jumelle identique, Justine, était restée indemne dans l’enclos.

Juniper est décrite comme pesant environ 13 kilogrammes et ayant une fourrure noire et argentée, avec des pattes brunes et des oreilles blanches.

La police a déclaré que le personnel de la ferme lui avait dit que le bébé chèvre refusait de quitter l’enclos sans sa mère et aurait probablement crié pendant le vol présumé.

« Nous exhortons quiconque sachant quelque chose à propos de cet incident à nous contacter immédiatement afin que nous puissions la retrouver et la ramener en toute sécurité à la ferme », a déclaré le gendarme-détective Graham Ellis dans une déclaration écrite.