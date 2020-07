La police de Victoria enquête sur un possible crime raciste

VICTORIA — La police de Victoria a ouvert une enquête sur une affaire de possible crime haineux commis contre un homme noir à bord d’un autobus de BC Transit.

Des patrouilleurs ont été appelés à intervenir le 19 juin dernier, vers 16 h 00, parce qu’un homme aurait été frappé.

Selon les policiers, une vidéo de l’incident montre un homme blanc entrer dans l’autobus, s’approcher d’un banc, rester debout et frapper la victime sans raison.

D’autres passagers seraient intervenus pour refouler le suspect hors de l’autobus.

D’après la description fournie par la police, le suspect serait âgé de 40 à 50 ans, il serait de corpulence moyenne à forte et aurait les cheveux blonds. De plus, il portait des lunettes de soleil, un chapeau noir et une chemise bleue, un short brun, des bas blancs et des espadrilles noires.

Les enquêteurs font appel au public afin de les aider à identifier le suspect afin de poursuivre leurs démarches en vue de procéder à une arrestation et de recommander le dépôt d’accusations.