La police d’Ottawa n’a pas demandé la Loi sur les mesures d’urgence pendant le convoi

OTTAWA — Le chef intérimaire de la police d’Ottawa affirme qu’il n’a pas demandé au gouvernement fédéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin au «convoi de la liberté» en février.

Le gouvernement avait indiqué que les autorités locales avaient réclamé des pouvoirs supplémentaires pour intervenir adéquatement, ce qu’il pouvait leur offrir en déclarant une situation de crise nationale.

Or, la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Brenda Lucki, a déclaré la semaine dernière que ce n’est pas non plus son corps policier qui a demandé l’application de la Loi sur les mesures d’urgence.

Le chef intérimaire du Service de police d’Ottawa (SPO), Steve Bell, a témoigné devant un comité parlementaire, mardi, afin de discuter de problèmes de juridiction survenus pendant l’intervention policière dans le centre-ville. Il était accompagné de représentants de la Police provinciale de l’Ontario, de la GRC et de la police de Gatineau.

Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre cherche à déterminer si le Service de protection parlementaire devrait avoir compétence sur les rues Wellington et Sparks, en plus de sa surveillance actuelle de la colline du Parlement.

Selon M. Bell, il faudra clarifier les limites de la responsabilité de chaque corps policier si des changements sont apportés, tout comme ce qui se passera lorsque des événements comme des manifestations dépassent les frontières de cette responsabilité.