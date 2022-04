La police d’Ottawa prévient le convoi qu’elle agira contre tout geste de haine

OTTAWA — La police d’Ottawa promet une forte présence dans la capitale et une tolérance zéro pour la haine alors qu’un convoi de motocyclettes se prépare à manifester dans la ville.

Le chef de police par intérim, Steve Bell, a déclaré mercredi matin aux conseillers municipaux d’Ottawa que ses forces n’avaient pas l’intention de laisser le convoi se transformer en une autre occupation illégale.

Il a dit également que les agents agiront rapidement lorsqu’ils verront des actes répréhensibles, y compris l’affichage de croix gammées et d’autres actions haineuses.

M. Bell a dit s’attendre à ce que plus de 500 motocyclettes participent au convoi «Rolling Thunder Ottawa», qui doit se mettre en branle vendredi.

Alors que les organisateurs du convoi disent qu’ils prévoient de faire une boucle autour de la ville, avec un arrêt au Monument commémoratif de guerre du Canada, la police a déclaré qu’elle ne laisserait pas les véhicules s’approcher de la colline du Parlement.

La police et les habitants d’Ottawa sont sur leurs gardes après que le soi-disant «convoi de la liberté» plus tôt cette année a bloqué les rues de la ville pendant trois semaines avant que les agents ne répriment les manifestants, détenant et arrêtant des dizaines de personnes.

M. Bell a indiqué que la police d’Ottawa travaille avec la GRC et les agences de renseignement pour identifier les menaces et disposera d’équipes d’intervention rapide pour répondre aux urgences.