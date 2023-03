La police d’Ottawa veut s’inspirer de Toronto pour intervenir en santé mentale

La police d’Ottawa s’engage à changer sa façon de répondre aux appels de santé mentale, alors que certains critiquent une augmentation de 15 millions $ du budget du corps policier.

Le conseil municipal a approuvé mercredi le budget de 402,1 millions $ après que la police a soutenu qu’il était nécessaire d’injecter de l’argent supplémentaire pour embaucher 25 agents, créer un projet de caméra corporelle et élaborer des stratégies pour de futures manifestations.

Un petit groupe de manifestants s’est présenté pour appeler le conseil à voter contre le budget. Malgré l’approbation du budget, certains conseillers municipaux se sont concentrés sur la modification de la réponse aux appels d’urgence en santé mentale, affirmant qu’il devait y avoir un moyen de diriger les appels de crise logés au 911 vers des agents mieux formés et des travailleurs de soutien en cas de crise.

Le conseiller Shawn Menard a voté contre le budget de la police, soutenant que plus d’argent n’aidera pas à prévenir le crime. Au lieu de cela, il a proposé une motion visant à réaffecter des fonds du budget pour améliorer les services sociaux. La motion n’a pas été adoptée.

«Nous devons réduire les facteurs de stress et l’anxiété dans la vie des gens qui conduisent à un dysfonctionnement social et à des environnements propices à des problématiques grâce à des investissements sociaux, a fait valoir M. Menard. Ce faisant, davantage pourra être fait pour prévenir le crime qu’un budget de police plus important.»

Le chef de la police, Eric Stubbs, a mentionné que son service évalue le succès d’un projet pilote de santé mentale à Toronto et commence déjà à réorganiser le centre de répartition pour mieux accueillir les personnes en crise.

«Nous investissons de l’argent dans notre centre de répartition pour former nos répartiteurs ainsi que pour inclure des travailleurs de soutien en santé mentale dans le centre de répartition pour avoir ce premier contact avec les personnes qui appellent en crise», a déclaré M. Stubbs.

En février 2022, un projet pilote a été lancé dans certains secteurs de Toronto pour répondre aux appels de crise en santé mentale logés au 911. Plutôt que de mobiliser la police comme premiers intervenants pour de tels appels, des équipes de deux personnes, qui peuvent inclure un agent de réduction des méfaits, un infirmier ou un expert en désescalade, sont envoyées sur le terrain.

Les intervenants pouvaient ainsi rencontrer la personne en crise pour déterminer ce dont elle pouvait avoir besoin. Les équipes d’intervention revenaient également deux jours plus tard rencontrer la personne afin de fournir un soutien supplémentaire.

Dans le cadre de ce programme pilote, les équipes ont répondu à 400 incidents, redirigeant ces appels de la police.

La Ville de Toronto a annoncé la mise en œuvre de deux autres projets pilotes de crise communautaire dans deux autres parties de la ville en juillet 2022.

«Le programme pilote du Toronto Community Crisis Service est une occasion de révolutionner la façon dont nous répondons aux crises de santé mentale et soutenons les communautés qui sont souvent surpolicées et sous-soutenues », avait affirmé à l’époque Michael Anhorn, PDG de l’Association canadienne pour la santé mentale.

M. Stubbs a indiqué qu’il était entièrement d’accord avec l’amélioration de la réponse de la police d’Ottawa aux appels de santé mentale.

La directrice générale des services communautaires et sociaux de la ville, Donna Gray, a déclaré que son équipe est en train de trouver des moyens de rediriger les appels au 911 vers des services d’urgence plus appropriés. «Nous travaillons avec le chef et les membres du conseil d’orientation, la communauté, pour construire une autre ligne qui dirige vers une réponse en santé mentale», a mentionné Mme Gray.

