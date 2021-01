La police enquête sur de mystérieux incidents animaliers dans l’est de l’Ontario

MALLORYTOWN LANDING, Ont. — La police de l’est de l’Ontario enquête sur deux incidents récents impliquant des animaux de compagnie, dont l’un est tombé mystérieusement malade.

La police provinciale du comté de Leeds affirme toutefois que rien n’indique que les incidents sont liés.

Selon la police, un propriétaire de chien de Front of Yonge a affirmé le 7 janvier que son animal avait trouvé des boulettes de viande sur la route contenant une poudre blanche.

Deux jours plus tard, un chiot de la région de Mallorytown, en Ontario, est tombé malade et a été emmené chez le vétérinaire, mais on ne sait pas comment et quand il aurait ingéré un produit nocif.

La police dit être au courant que les incidents font l’objet de discussions en ligne.

Les enquêteurs précisent que toute personne disposant d’informations devrait communiquer avec eux.