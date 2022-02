La police enquête sur la mort d’une femme de 20 ans tuée par balle à Ottawa

OTTAWA — La police enquête sur la mort par balle d’une femme de 20 ans, à Ottawa.

Les enquêteurs disent avoir été convoqués au campus général de l’Hôpital d’Ottawa vers 18 h 15, lundi, après qu’une femme y a été amenée inconsciente.

La femme était blessée et est décédée à l’hôpital environ une heure et demie plus tard.

Elle a été identifiée comme étant Sahur Yare.

Selon la police, le véhicule qui l’a amenée à l’hôpital a quitté les lieux, mais a été retrouvé à proximité.

Les enquêteurs spécialisés en homicides traitent l’affaire et exhortent toute personne ayant des informations à se manifester.