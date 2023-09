La police enquête sur les allégations de crimes sexuels concernant Russell Brand

LONDRES — La police de Londres ouvre une enquête pour crimes sexuels concernant l’humoriste Russell Brand à la suite d’allégations qui ont fait surface dans les médias.

La police métropolitaine de Londres a annoncé lundi avoir «reçu un certain nombre d’allégations d’infractions sexuelles» à la suite d’un reportage diffusé à la télévision et d’articles publiés dans différents journaux. Pour l’instant, il n’y a eu aucune arrestation dans ce dossier.

Brand, âgé de 48 ans, nie les allégations d’agression sexuelle qui ont été formulées à son encontre par quatre femmes dans un reportage de Channel 4 et dans des articles publiés dans The Times et dans le Sunday Times.

L’une des accusatrices allègue avoir été agressée sexuellement alors qu’elle avait 16 ans. Une autre femme affirme que Brand l’a violée à Los Angeles en 2012.

La police n’a pas directement nommé Brand dans son communiqué, mais a fait référence aux reportages qui ont été publiés dans les derniers jours. Elle a indiqué que ses enquêteurs se penchaient sur des allégations d’infractions sexuelles «non récentes», à la fois à Londres et ailleurs.

«Nous continuons d’encourager toute personne qui pense avoir été victime d’une infraction sexuelle, peu importe depuis combien de temps, à nous contacter», a affirmé le surintendant-détective Andy Furphy, qui dirige l’enquête pour la police métropolitaine de Londres.

Connu pour ses numéros d’humour débridés et audacieux, Brand était une vedette au Royaume-Uni au début des années 2000. Il a animé des émissions à la radio et à la télévision, a écrit des mémoires retraçant ses combats contre la drogue et l’alcool, est apparu dans plusieurs films hollywoodiens et a été brièvement marié à la chanteuse pop Katy Perry entre 2010 et 2012.

Plus récemment, il avait largement disparu des grands médias traditionnels, s’étant plutôt constitué un large public en ligne avec des vidéos mêlant bien-être et théories du complot.

La semaine dernière, YouTube a annoncé qu’il empêcherait Brand de recevoir des compensations financières sur sa plateforme, où il compte 6,6 millions d’abonnés, en raison des «graves allégations» portées contre lui.

Brand a aussi vu plusieurs promoteurs annuler les spectacles qu’il devait donner. Il a été largué par son agence artistique et un éditeur depuis que les allégations sont devenues publiques.

Brand est toujours présent sur Rumble, un site de vidéos populaire auprès de certains conservateurs et groupes d’extrême droite, où sa chaîne compte 1,6 million d’abonnés. Le site a été critiqué pour avoir autorisé — et parfois encouragé — la désinformation et les théories du complot.

Dans une vidéo diffusée lundi sur Rumble, Brand a salué l’engagement «clair en faveur de la liberté d’expression» pris par la plateforme.