La police enquête sur un individu qui a insulté un employé de la ministre McKenna

OTTAWA — La police d’Ottawa a ouvert une enquête concernant une personne qui a crié des obscénités à un membre du personnel de la ministre fédérale de l’Infrastructure Catherine McKenna, un incident capté dans une vidéo qui circule dans les médias sociaux.

La vidéo de 90 secondes semble avoir été tournée par la personne qui criait, après avoir demandé à voir Mme McKenna à son bureau de circonscription du centre-ville d’Ottawa la semaine dernière.

Après avoir été informé que le bureau était fermé en raison de la COVID-19, l’individu lance des jurons et des insultes à l’employé à propos de Mme McKenna et du premier ministre Justin Trudeau.

Catherine McKenna a indiqué avoir été en contact avec le Service de police d’Ottawa, qui mène l’enquête, et avec la Gendarmerie royale du Canada.

Ce n’est pas la première fois que la ministre McKenna est ciblée de cette façon. Des graffitis vulgaires et sexistes avaient été peints sur la façade de son bureau de campagne après les élections de 2019.

Elle affirme que les incidents de ce genre sont devenus de plus en plus courants pour les politiciens, et croit que la polarisation croissante du débat politique aux États-Unis et sur les réseaux sociaux contribue au problème.