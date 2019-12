La police ontarienne enquête sur le vol de 19 chiots d’un chenil

ELORA, Ont. — La Police provinciale de l’Ontario (PPO) enquête sur le vol de 19 chiots d’un chenil de la région de Guelph, en Ontario.

Elle a indiqué que le vol est survenu sur une propriété rurale, à Pilkington Township, au nord de Guelph.

Selon la PPO, le propriétaire avait publié une liste des chiots dans une petite annonce sur internet.

Les enquêteurs ont indiqué que les chiots étaient âgés de 10 semaines.

Il a sept goldendoodles, un mélange de caniche standard et de golden retriever, et 12 labradodles, un mélange de caniche standard et de labrador retriever.

La police a demandé l’aide de la population.