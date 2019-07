La police recherche trois «témoins» pour l’incendie dans Hochelaga-Maisonneuve

MONTRÉAL — La police de Montréal recherche trois «témoins» aperçus sur les lieux d’un important incendie dans l’est de Montréal qui a mobilisé des dizaines de pompiers pendant environ 16 heures.

Les enquêteurs du module des incendies criminels de la police de Montréal cherchent à «communiquer» avec ces trois témoins, qui seraient âgés de 14 à 16 ans, a indiqué le corps policier, mardi.

La cause de l’incendie demeure inconnue.

L’incendie a éclaté, lundi, vers 20 h 30 dans un «immeuble désaffecté» situé au 4650 rue Notre-Dame Est, dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve.

Les trois jeunes témoins ont été vus quittant la scène à pied, à l’exception de l’un d’eux qui se déplaçait sur un vélo gris, a précisé la police dans un communiqué.

L’un des jeunes portait un t-shirt noir et des jeans bleus, avec des cheveux bruns courts et une mèche blonde, a-t-on ajouté.

Le SPVM invite ces témoins ou toute autre personne qui détiendrait de l’information concernant cet incendie à appeler son poste de quartier ou à composer le 911. Il est également possible de communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne pour transmettre de l’information de façon anonyme et confidentielle.

Entre 80 et 90 pompiers ont été à l’oeuvre, et la rue Notre-Dame a été fermée sur un long tronçon, entre le boulevard Pie-IX et la rue Viau.

Le «bâtiment industriel de deux étages vacant de grande superficie» est considéré comme une «perte totale», a affirmé Matthew Griffith, du service de sécurité incendie de Montréal.

L’adresse sur la rue Notre-Dame Est reste associée à l’entreprise Bois et Contreplaqués Tree-City.

Aucune évacuation n’a été nécessaire.

Les pompiers avaient été appelés sur les lieux, lundi, vers 21 h 05. Ils ont combattu l’incendie toute la nuit et une bonne partie de la journée de mardi.

L’incendie a été «circonscrit» mardi vers 11 h, mais les pompiers sont restés sur les lieux une partie de l’après-midi pour éviter toute renaissance du brasier, a indiqué M. Griffith.