La police s’interroge sur les motifs de l’assaillant de North Vancouver

VANCOUVER — La police s’efforce de déterminer le mobile derrière l’attaque au couteau qui a coûté la vie à une femme et blessé six autres personnes à l’intérieur et à l’extérieur d’une bibliothèque de North-Vancouver, en Colombie-Britannique, samedi.

Le sergent Frank Jang, de l’Équipe intégrée des enquêtes sur les homicides, a indiqué que le suspect dans la vingtaine était en détention. Cet individu a déjà eu maille à partir avec la police par le passé et a un dossier judiciaire. Le policier a ajouté que les enquêteurs ne comprenaient toujours pas le motif de l’attaque.

«De toute évidence, la question est de savoir pourquoi cela s’est produit. Nous pensons que nous savons le comment, le quoi, le où et le quand. C’est notre travail maintenant de déterminer le pourquoi, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse près du lieu des attaques. Cela va être la question numéro un pour nous.»

L’attaque est survenue samedi après-midi dans une zone commerçante animée de North Vancouver. M. Jang a indiqué que les familles s’étaient rassemblées pour profiter du dernier week-end avant la fin des vacances printanières.

Steve Mossop et sa partenaire se sont arrêtés lorsqu’ils ont vu une femme couverte de sang alors qu’ils conduisaient sur Lynn Valley Road près de la bibliothèque.

Il a raconté que le couple pensait qu’elle avait été victime d’un accident de voiture, mais celle-ci a affirmé qu’elle venait d’être poignardée par un homme.

Steve Mossop a indiqué que lui et sa partenaire ont vu plusieurs victimes à moins de 100 mètres les uns des autres.

«Il semblait qu’il courait dans une direction, quiconque se trouvait sur son chemin devenait une victime», a-t-il raconté à La Presse Canadienne.

Le premier ministre Justin Trudeau a offert ses condoléances aux proches des victimes samedi soir.

«Mes pensées sont avec Vancouver Nord ce soir. À tous ceux qui sont touchés par l’incident violent qui s’est produit à Lynn Valley, sachez que tous les Canadiens pensent à vous et souhaitent un prompt rétablissement aux personnes blessées», a indiqué Justin Trudeau.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, qui est aussi député de North Vancouver, s’est dit «secoué» par l’attaque. Il a rappelé l’importance de la bibliothèque de Lynn Valley pour la collectivité.

«Cette bibliothèque est un lieu sûr où les familles de la communauté de Lynn Valley se rassemblent depuis des années, a-t-il déclaré par communiqué. Jusqu’à aujourd’hui, il était inimaginable qu’un tel acte de violence insensé ait pu se produire en plein cœur de celle-ci.»

Le sergent Jang a déclaré que chaque détective en matière d’homicides disponible travaillait sur le dossier.

«Même les petits détails sont importants. Si un témoin a entendu quelque chose, si quelqu’un était ici et a vu l’homme qui a été placé détention, si quelqu’un l’a entendu dire quelque chose ou quoi que ce soit, nous avons besoin de lui», a-t-il souligné.