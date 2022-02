La policière Kim Potter écope deux ans de prison pour la mort de Daunte Wright

MINNEAPOLIS — Kim Potter, l’ancienne policière de la banlieue de Minneapolis qui a déclaré avoir confondu son arme de poing avec son pistolet à impulsion électrique lorsqu’elle a tué Daunte Wright, a été condamnée vendredi à deux ans de prison. Il s’agit d’une peine inférieure aux directives de l’État après que la juge a conclu que des facteurs atténuants justifiaient une peine moins sévère.

Kim Potter a été reconnu coupable en décembre d’homicide involontaire au premier et au deuxième degré dans le meurtre du 11 avril de Daunte Wright, un automobiliste noir de 20 ans. Elle n’a été condamnée que pour l’accusation la plus grave conformément à la loi de l’État.

La juge Regina Chu a déclaré que la peine moindre était justifiée parce que Kim Potter était «dans l’exercice de ses fonctions et faisait son travail en tentant d’arrêter légalement Daunte Wright» lorsqu’elle a déclaré qu’elle avait pris son arme de poing pour son Taser. Et, a déclaré la juge, Kim Potter essayait de protéger un autre policier qui aurait pu être traîné par la voiture du suspect et gravement blessé si Daunte Wright s’était enfui.

Daunte Wright a été tué après que des agents du Brooklyn Center l’eurent arrêté pour avoir des immatriculations expirées.

Les preuves au procès de Kim Potter ont montré que les policiers avaient appris qu’il avait un mandat en suspens pour une accusation de possession d’armes et ils ont tenté de l’arrêter lorsqu’il s’est éloigné.

«C’est l’un des cas les plus tristes que j’ai eus au cours de mes 20 ans sur le banc», a dit Regina Chu, qui a également déclaré avoir reçu «des centaines et des centaines» de lettres soutenant Kim Potter. «D’une part, un jeune homme a été tué et de l’autre, une policière respectée avec 26 ans d’expérience a commis une erreur tragique en utilisant son arme de poing au lieu de son Taser», a ajouté la juge.

La mère de Daunte, Katie Wright, a déclaré après la condamnation que Kim Potter «avait assassiné mon fils», ajoutant: «Aujourd’hui, le système judiciaire l’a de nouveau assassiné.»

S’exprimant avant que la peine ne soit prononcée, la mère en larmes a déclaré qu’elle ne pourrait jamais pardonner à Kim Potter et qu’elle ne l’appellerait que «l’accusée» parce que Kim Potter n’a appelé son fils de 20 ans que «le conducteur» durant le procès.

L’avocat de la famille Wright, Ben Crump, a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi une telle considération avait été accordée à une policière blanche dans le meurtre d’un jeune homme noir alors qu’un policier noir, Mohamed Noor, a été condamné à une peine plus importante pour le meurtre d’une femme blanche, Justine Ruszczyk. Dammond.

«Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est le système juridique en noir et blanc», a-t-il soutenu.

Mais la juge a déclaré que l’affaire est distincte d’autres meurtres très médiatisés par la police.

«Ce n’est pas un policier reconnu coupable de meurtre pour avoir utilisé son genou pour coincer une personne pendant 9 minutes et demie alors qu’il était à bout de souffle, a-t-elle fait valoir. C’est une policière qui a commis une erreur tragique.»

Pour quelqu’un sans antécédents criminels, comme Kim Potter, les directives de l’État sur l’homicide involontaire coupable au premier degré vont d’un peu plus de six ans à environ 8 ans et demi de prison.

L’avocat de la défense, Paul Engh, a déclaré à la juge que la mort de Daunte Wright était «plus que tragique pour toutes les personnes impliquées». Mais, a-t-il ajouté : «C’était un crime involontaire. C’était un accident. C’était une erreur.»

Il a également dit que Kim Potter serait disposée à rencontrer la famille de Daunte Wright et à parler aux policiers des confusions possibles entre l’arme de poing et le pistolet à impulsion électrique.