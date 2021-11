La Pologne affirme que des migrants ont jeté des pierres sur la police à la frontière

VARSOVIE, Pologne — Les autorités polonaises ont rapporté dimanche qu’un groupe de migrants qui tentait de franchir la frontière depuis le Belarus a attaqué des policiers polonais avec des pierres, touchant l’un d’eux au casque.

Selon la police, l’incident s’est produit samedi soir près de Kolonia Klukowicze, un village proche de la frontière avec le Belarus. L’impact de la pierre était si fort que «le casque protégeant la tête du policier a été endommagé», a indiqué la police.

Lors d’un autre incident survenu environ trois heures plus tôt, une cinquantaine de migrants ont franchi par la force une barrière frontalière près d’un autre village, Starzyna. La police a déclaré avoir arrêté 22 citoyens irakiens.

Il s’agit des derniers développements d’une situation tendue à la frontière orientale de la Pologne, qui est également la limite de l’Union européenne et de l’OTAN.

L’Union européenne (UE) accuse le président du Belarus, Alexandre Loukachenko, d’avoir orchestré un important mouvement de migrants en provenance du Moyen-Orient vers la frontière, en représailles aux sanctions imposées à son régime répressif.

Le Belarus nie ces allégations, mais a prévenu cet été qu’il n’arrêterait plus les migrants et autres personnes cherchant à entrer dans l’UE.

De nombreux migrants sont maintenant bloqués dans des camps de fortune par un temps glacial, la Pologne ayant renforcé sa frontière avec 15 000 soldats, en plus des gardes-frontières et de la police, afin d’empêcher les migrants et les réfugiés d’entrer dans le pays.

La plupart fuient les conflits, la pauvreté ou le désespoir en Syrie et en Irak et espèrent atteindre l’Allemagne ou d’autres pays d’Europe occidentale.

L’agence polonaise des gardes-frontières a indiqué avoir enregistré plus de 33 000 tentatives illégales de franchissement de sa frontière avec le Belarus depuis le début de l’année, contre quelque 120 l’an dernier.

Certaines personnes sont connues pour faire plusieurs tentatives, et les autorités allemandes ont déclaré avoir enregistré plus de 9 000 arrivées de migrants ayant traversé le Belarus.

La police polonaise a également arrêté des personnes soupçonnées de faire passer des migrants clandestins. Deux citoyens géorgiens, un Polonais et un Syrien ont été arrêtés samedi.

Le ministère polonais de l’Intérieur a mentionné qu’il cherchait également à dissiper les rumeurs parmi les migrants selon lesquelles la Pologne aurait accepté de transporter les migrants vers l’Allemagne lundi.

Le gouvernement a déclaré qu’il envoyait des alertes de sécurité en anglais sur les téléphones des habitants de la région : «C’est un mensonge total et un non-sens! La Pologne continuera à protéger sa frontière avec le Bélarus».