La Pologne critique un film sur la frontière avec le Bélarus projeté à Venise

VARSOVIE, Pologne — Un membre éminent du gouvernement conservateur polonais a vivement critiqué un film présenté mardi au Festival du film de Venise, qui explore le désastre humanitaire affectant les migrants le long de la frontière entre la Pologne et le Bélarus.

«Green Border», de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland, met en lumière la crise des migrants qui a éclaté il y a deux ans aux frontières du Bélarus avec les pays de l’Union européenne que sont la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Le film est en compétition au festival.

Le ministre polonais de la Justice d’extrême droite, Zbigniew Ziobro, a critiqué le film, le comparant à la propagande nazie.

Selon la description du festival, le long métrage met en scène la tragédie qui s’est déroulée dans cette «frontière verte» de marécages et de forêts, en racontant les histoires d’un activiste polonais, d’un jeune garde-frontière polonais et d’une famille syrienne.

Mme Holland a critiqué le traitement intransigeant du gouvernement polonais envers les réfugiés et les migrants, un point de vue reflété dans le film.

En 2021, le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a attiré des migrants du Moyen-Orient et d’Afrique vers la Biélorussie avec des vols et des visas, et les a dirigés vers les pays de l’Union européenne. Dans certains cas, les gardes biélorusses les ont poussés à franchir la frontière.

La Pologne a accusé M. Loukachenko, un allié du président russe Vladimir Poutine, de chercher à semer la discorde dans la région. Dans de nombreux cas, les gardes-frontières polonais ont repoussé les migrants ou leur ont refusé de demander l’asile. À l’été 2021, les migrants se sont retrouvés bloqués dans le no man’s land entre la Pologne et la Biélorussie, où ils se sont vus refuser toute aide humanitaire et médicale.

Des militants ont signalé la mort de dizaines de migrants dans la zone frontalière.

Le film sort en Pologne le 22 septembre.

Mme Holland fait partie des Polonais libéraux qui ont condamné les autorités polonaises pour leur traitement envers les migrants. Ces détracteurs soutiennent que même si la Biélorussie s’est rendue coupable d’avoir utilisé les migrants comme des pions dans un jeu géopolitique, une démocratie comme la Pologne aurait dû les traiter conformément au droit international en leur permettant de demander l’asile.