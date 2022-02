La population croît plus vite en Ontario qu’ailleurs, en partie grâce à l’immigration

La province la plus peuplée du Canada a connu une croissance plus rapide que le reste du pays au cours des cinq dernières années, en grande partie grâce à l’immigration.

Et en Ontario, certaines des croissances les plus spectaculaires se sont produites à l’extérieur des grands centres, révèle le plus récent recensement de Statistique Canada, mené en 2021.

Un certain nombre de communautés des Premières Nations figuraient parmi celles qui enregistraient les plus fortes augmentations de population en Ontario, et des villes comme Collingwood et Wasaga Beach figuraient parmi les régions à la croissance la plus rapide du pays.

De petites régions urbaines reconnues comme des destinations touristiques à proximité de la nature — à distance de voiture des grandes villes — ont attiré des migrants ontariens. La ville de London a quant à elle connu une augmentation de 10 % de sa population, principalement en raison de l’immigration.

Voici un aperçu des données :

Population 2021 : 14 223 942

Population 2016 : 13 448 494

Variation de la population : 5,8 %

Total de logements privés : 5 929 250

Logements privés occupés par des résidents habituels : 5 491 201

Densité de population au kilomètre carré : 15,9

Superficie terrestre en kilomètres carrés : 892 411,76

Communautés qui ont le plus progressé :

Henvey Inlet 2, 200 %; district non organisé du sud-est de Cochrane, 150 %; Sturgeon Falls 23, 100 %; Archipelago, 84 %; Duck Lake 76B, 81 %.

Communautés qui ont le moins progressé:

Les cinq premières étaient des collectivités autochtones dont la population globale était faible — voire maintenant inexistante, comme Red Rock 53. Les autres étaient Gull River 55, -55 %; Aroland, -51 %; Big Island Mainland 93, -50 %; et Shoal Lake 34B2, -46 %.