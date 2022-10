La population de baleines noires continue de décliner, selon une étude

HALIFAX — Une nouvelle étude indique que la population de baleines noires de l’Atlantique Nord, menacée d’extinction, poursuit sa tendance à la baisse.

Selon le North Atlantic Right Whale Consortium, sa dernière estimation s’élève à 340 animaux l’an dernier, une baisse par rapport aux 348 enregistrés en 2020.

Le consortium établi à Boston, qui comprend plus de 200 organisations de conservation, gouvernementales et industrielles, affirme que les baleines noires femelles deviennent plus petites et ont moins de baleineaux.

Le consortium fait état seulement de 15 naissances en 2022, bien en dessous de la moyenne de 24 rapportée au début des années 2000.

De plus, le groupe a déterminé qu’il n’y avait pas de nouvelles mères cette saison, ce qui soutient des recherches antérieures montrant une tendance à la baisse du nombre de baleines noires femelles capables de se reproduire.

Pendant ce temps, des recherches récentes ont trouvé des preuves que les baleines restantes deviennent plus petites, en partie à cause des enchevêtrements fréquents dans les engins de pêche. Ainsi, les baleines noires — appelées aussi franches — plus petites produisent moins de baleineaux.

Bien que le déclin global de la population ait ralenti, le nombre de baleines noires est maintenant à peu près le même qu’en 2001.

Jusqu’à présent cette année, aucun décès de baleine franche n’a été détecté, mais les scientifiques restent préoccupés par l’espèce, la grande baleine la plus menacée au monde.

«On s’est beaucoup concentré sur le fait qu’aucune mortalité de baleine noire n’a été détectée en 2022, ce qui est certainement une bonne chose», a déclaré le président du consortium, Scott Kraus, dans un communiqué, lundi.

«Bien que nous puissions être prudemment optimistes à ce sujet, nous savons que seulement un tiers des décès de baleines noires sont observés, il est donc probable que certaines baleines soient mortes cette année sans être observées. De plus, nous continuons à voir des niveaux insoutenables de blessures aux baleines franches causées par les activités humaines.»