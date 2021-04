La population de la Chine est en croissance, assure Pékin

PÉKIN, Chine — Réagissant à des informations selon lesquelles le recensement pourrait avoir démontré un étonnant déclin de sa population, le gouvernement chinois a assuré jeudi que cela est faux.

Le Bureau national des statistiques a publié un communiqué d’une seule phrase et dit que le nombre d’habitants serait dévoilé plus tard.

Toutefois, sa seule décision de réagir aux informations du Financial Times témoigne de la sensibilité politique de la question.

Selon The Financial Times, des sources proches du recensement s’attendent à ce qu’il montre que la population, qui a surpassé 1,4 milliard d’habitants en 2019, a décliné pour la première fois depuis que la famine de 1959-1961 a fait des millions de morts.

Le Parti communiste au pouvoir impose un strict contrôle des naissances pour freiner la croissance de la population depuis 1980, mais un déclin réduirait le nombre de travailleurs disponibles pour l’économie au moment où il essaie de renforcer la croissance et de réduire la pauvreté.

«Selon notre compréhension, en 2020, la population de la Chine a continué de croître», a dit l’agence gouvernementale sur son site internet.

On s’attend depuis longtemps à ce que la population chinoise commence à décliner après avoir atteint un sommet, comme cela s’est produit en Corée du Sud et dans d’autres économies asiatiques en développement. Le déclin chinois pourrait toutefois commencer avant que le pays ait atteint une prospérité comparable, ont dit des experts.

Des pays développés comme le Japon et l’Allemagne essaient de comprendre comment une main-d’œuvre en déclin peut appuyer une population vieillissante. Ils peuvent toutefois s’appuyer sur des décennies de croissance et de développement, tandis que la Chine est moins bien nantie et a besoin de jeunes ouvriers.

Des chercheurs de la banque centrale chinoise faisaient valoir en mars que le taux de natalité était inférieur aux estimations officielles, mais ils n’avaient pas dit que la population était en déclin. Pour éviter de manquer de travailleurs, avaient-ils ajouté, Pékin doit faciliter la tâche aux familles qui veulent avoir des enfants.

«Comparativement aux pays développés, la transition démographique s’est faite plus rapidement dans notre pays, la période de transition est plus courte, et les problèmes de vieillissement et de fertilité sont plus graves», pouvait-on lire dans le rapport.

Déjà, le nombre potentiel de travailleurs chinois âgés de 15 à 59 ans a reculé de son sommet de 925 millions en 2011, selon les données gouvernementales. Ce groupe pourrait représenter 700 millions de personnes d’ici 2050, a-t-on prévenu en 2016.

La Chine avait ajouté 4,7 millions d’habitants en 2019, pour un total d’un peu plus de 1,4 milliard, selon les données gouvernementales. Cela représentait une croissance de seulement 0,3 %.

«Si la population chinoise plafonne déjà, ça pourrait ne pas changer grand-chose cette décennie, mais ça pourrait avoir de grandes implications économiques plus tard», a indiqué dans un rapport Mark Williams, l’économiste en chef pour l’Asie de Capital Economics.

Le Fonds monétaire international prévoit une croissance économique de 8,4 % cette année en Chine. Le parti au pouvoir dit vouloir doubler la productivité par habitant d’ici 2035, par rapport à 2020. Cela nécessiterait une croissance d’environ 4,7 %.

L’Inde devrait devancer la Chine en tant que pays le plus peuplé d’ici 2025.

La main-d’œuvre chinoise demeure plus importante pour le moment, mais l’Inde devrait disposer d’un peu plus d’un milliard de travailleurs en 2035, soit 120 millions de plus que la Chine, a dit le rapport de la banque centrale. L’Inde aurait 270 millions d’ouvriers de plus que la Chine en 2050.

Le parti au pouvoir tente de s’ajuster, mais on ne sait pas s’il sera en mesure de renverser le déclin à long terme de la main-d’œuvre et le stress sur un régime de retraite sous-financé.

Pékin a adopté la mesure la plus spectaculaire en 2015, quand on a permis aux familles d’avoir deux enfants. L’impact a toutefois été modeste: plusieurs couples qui avaient déjà un enfant en ont eu un deuxième, mais le nombre total de naissances a reculé en 2017-2018 parce que d’autres n’en ont pas eu du tout.

– Par Joe McDonald, The Associated Press