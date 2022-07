La population est invitée à participer à l’inventaire des espèces naturelles

MONTRÉAL — Les Canadiens ont l’occasion de poser un geste pour l’environnement tout en se payant du bon temps dehors.

Du 28 juillet au 1er août, Conservation de la nature Canada (CNC) invite les citoyens à sortir dehors et à documenter leurs observations de plantes et d’animaux dans l’environnement, là où ils se trouveront à ce moment.

C’est la troisième fois que CNC mène ce qu’il appelle son Grand BioBlitz à travers le Canada. Les observations peuvent se faire autant dans sa cour, sur son balcon ou durant son heure de lunch qu’en excursion en pleine nature.

L’organisme de conservation recueille les observations et photographies qui seront intégrées dans ce vaste inventaire participatif d’espèces. Un tel exercice mené à l’échelle canadienne permet d’amasser d’importantes données sur les populations et la distribution des espèces observées. En retour, ces données guideront les scientifiques et les responsables de la planification en conservation dans la mise en œuvre de projets de protection et de restauration de milieux naturels à travers le pays.

En même temps, Conservation de la nature Canada fait valoir que l’occasion est propice pour amener la population à jeter un œil plus attentif à la nature qui l’entoure et en apprendre davantage sur la biodiversité, sans compter les effets bénéfiques reconnus du plein air, tant pour la santé physique que mentale.

Un guide pratique

Pour participer au Grand BioBlitz, il suffit de s’inscrire à conservationdelanature.ca/bioblitz. Chaque personne inscrite reçoit un guide pratique, des conseils pour la prise de photos, des informations sur l’identification des espèces, et son nom est automatiquement ajouté à un tirage.

L’organisme explique que le signalement de plantes envahissantes comme l’alliaire officinale ou d’un oiseau rare comme le pic à tête rouge ont chacun leur importance. Ces données peuvent par la suite servir à déterminer les habitats d’espèces en péril qui doivent être protégés ou la propagation d’espèces envahissantes.

Selon Conservation de la nature Canada, plus de 6500 personnes ont inscrit l’an dernier plus de 36 000 observations à travers le pays dans le cadre de l’activité. Une personne du Québec particulièrement enthousiaste a fait plus de 280 observations au cours des trois journées.