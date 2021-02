La population générale commencera à être vaccinée à compter de la semaine prochaine

MONTRÉAL — La population générale commencera à être vaccinée contre la COVID-19 la semaine prochaine, mais cela n’empêche pas Québec de craindre une augmentation de cas d’infection en raison de la pause de la relâche scolaire et de la présence des nouveaux variants.

En annonçant que les Québécois âgés de 85 ans et plus seront les premiers à recevoir leur première dose, lors d’une conférence de presse qui se déroulait mardi au Stade olympique, à Montréal, le premier ministre François Legault a signalé qu’un «gros test» attendait la population.

«Il ne faut pas qu’il arrive ce qui est arrivé pendant le temps des Fêtes et que les gens se rassemblent, a-t-il lancé, aux côtés du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Horacio Arruda. Personne ne veut une troisième vague.»

À compter de jeudi, toutes les personnes nées avant 1936 pourront s’inscrire en ligne — la façon la plus rapide pour obtenir un rendez-vous — ou par téléphone. La carte d’assurance maladie sera nécessaire à la fois pour réserver sa place et pour la vaccination.

Une fois la première dose administrée, une date sera également offerte pour la deuxième dose, qui, selon M. Dubé, devrait être offerte dans la période de 90 jours recommandée.

Jusqu’à présent, la campagne de vaccination s’était limitée aux CHSLD, aux résidences pour personnes âgées ainsi qu’aux employés du secteur de la santé.

«Vous ne pouvez pas savoir, après un an (de pandémie), ce que cela me fait d’être ici et enfin de dire qu’après certains groupes, nous allons passer à la population générale», a dit M. Legault.

Le début de la vaccination pour la population générale s’effectuera à Montréal et s’étendra aux autres régions. Néanmoins, dès jeudi, toutes les personnes âgées de 85 ans ou plus pourront s’inscrire. Québec a expliqué que des organismes communautaires devraient mettre l’épaule à la roue pour accompagner les personnes à mobilité réduite.

Il y a environ 200 000 personnes âgées de 85 et plus à vacciner, selon M. Dubé, qui a précisé que deux semaines seraient nécessaires pour administrer les vaccins. Puisque davantage de doses — environ 100 000 par semaine — sont attendues, la campagne de vaccination devrait s’élargir et être offerte à d’autres tranches de la population.