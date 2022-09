La Premier League reporte ses prochains matchs en signe de respect pour la reine

LONDRES — La Premier League a reporté ses prochains matchs en signe de respect après la mort de la reine Elizabeth II, décision qui s’ajoute à l’annulation d’événements de golf, de cricket et de courses de chevaux dans une Grande-Bretagne en deuil.

Les meilleurs clubs de football d’Angleterre ont tenu une réunion, vendredi, et ont déclaré qu’ils souhaitaient «rendre hommage au long et indéfectible service de Sa Majesté envers notre pays».

«C’est une période extrêmement triste non seulement pour la nation, mais aussi pour les millions de personnes dans le monde qui l’admiraient», a précisé le directeur général de la Premier League, Richard Masters, «et nous nous joignons à tous ceux qui pleurent son décès.»

La Ligue anglaise de football — les trois divisions en dessous de la Premier League — a également annulé ses matchs prévus pour le week-end. La Super Ligue féminine devait commencer sa saison ce week-end, mais a également annulé ses matchs.

Le gouvernement britannique a déclaré que c’était à la discrétion des organisations sportives de tenir ou pas des matchs après le décès de la reine, jeudi, à l’âge de 96 ans.

Le sport britannique a pratiquement fermé ses portes vendredi, mais pourrait reprendre dans certains cas, samedi.

Le championnat BMW PGA, l’événement phare de la tournée européenne, a été interrompu vers la fin de la première ronde, jeudi, après l’annonce de la mort de la reine — il y avait encore 30 joueurs sur le parcours — et il n’y aura pas d’activités, vendredi.

«Nous gardons espoir de redémarrer à un moment donné au cours du week-end», a précisé le circuit dans un communiqué, ajoutant qu’il s’alignerait sur les décisions prises par d’autres événements sportifs en Grande-Bretagne.

L’England and Wales Cricket Board a déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de matchs, vendredi, lors de la troisième et décisive confrontation entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud. Il n’y a pas eu de mise à jour immédiate sur la reprise du jeu au cours du week-end.

Parmi les autres événements annulés, citons le Tour de Grande-Bretagne cycliste, qui a également annulé les deux dernières étapes de la course prévues pour le week-end, et le troisième jour du festival St. Leger des courses de chevaux à Doncaster. Le St. Leger, l’une des classiques de la course britannique, aura désormais lieu dimanche, ont annoncé les organisateurs.

Les courses de chevaux étaient le sport préféré de la reine.

Alors que les matchs de vendredi dans la première division anglaise de rugby ont été annulés, ceux prévus samedi et dimanche se dérouleront comme prévu.

La Premier League a fait savoir que des mises à jour concernant ses rencontres pendant la période de deuil, qui a commencé en Grande-Bretagne, seront fournies «en temps voulu».

Le gouvernement a révélé que les organisations sportives «pourraient envisager d’annuler ou de reporter des événements ou de fermer des sites le jour des funérailles d’État».

La date des funérailles n’a pas été fixée.