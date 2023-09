La première femme archiviste nationale des États-Unis assermentée lundi

WASHINGTON — La première dame Jill Biden a salué Colleen Shogan, la première femme à prêter serment en tant qu’archiviste nationale, affirmant lundi que le pouvoir de la démocratie est «rendu réel par l’accès à l’histoire, sans filtre ni censure».

Mme Shogan, ancienne professeure de science politique à l’Université George Mason, dirige désormais la National Archives and Records Administration, qui conserve des milliards de documents historiques, notamment la Constitution, la Déclaration d’indépendance, l’achat de la Louisiane, les demandes de pension de Harriet Tubman pendant la guerre civile et le brevet de Thomas Edison pour l’ampoule.

Lors de la cérémonie officielle d’investiture, lundi, Mme Biden a souligné que les documents historiques de la nation étaient autrefois détenus par George Washington, puis par le département d’État, avant d’être confiés aux Archives nationales, fondées par le Congrès en 1934.

«L’histoire d’une démocratie appartient à son peuple et nous devons la préserver avec soin pour les générations futures , a déclaré la première dame. Dès la Convention constitutionnelle, nos dirigeants ont reconnu le pouvoir de nos documents fondateurs et l’importance de les garder sûrs et accessibles.»

Le président Joe Biden a fait de la préservation de la démocratie une pièce maîtresse de sa campagne de réélection, s’engageant à contrecarrer le mouvement Make American Great Again de l’ancien président Donald Trump qui, selon lui, tente de le saper.

Les Archives nationales, quant à elles, ont récemment été placées sous les projecteurs de la politique nationale de manière inhabituelle.

Quelques jours seulement après que le président a nommé Mme Shogan au poste d’archiviste des États-Unis en août 2022, le FBI a perquisitionné le domicile de Donald Trump et saisi des milliers de pages de documents dans le cadre d’une enquête visant à déterminer s’il avait emporté des documents classifiés de la Maison-Blanche.

«Cette expérience de démocratie dépendait du peuple et de sa capacité à revendiquer ses droits et à demander des comptes à ses élus, a déclaré lundi Jill Biden. Ce pouvoir ne pouvait devenir réel qu’avec un accès à l’histoire, sans filtre ni censure.»

Mme Shogan a été confirmée dans sa fonction par le Sénat en mai et succède à Debra Wall, qui était archiviste américaine par intérim. La première dame a déclaré que le contenu des Archives nationales «représente toutes nos histoires – des hommes et des femmes, de tous horizons, âges et croyances, que nous choisissons de préserver et dont nous jugeons digne de placer les voix dans notre mémoire nationale.»

Mme Shogan a déclaré qu’elle essayait de se faire un devoir de visiter la Déclaration d’Indépendance chaque jour où elle venait travailler, et qu’elle portait du blanc lors de la cérémonie de lundi pour honorer l’héritage des suffragettes.

Elle a déclaré que «ces documents ne sont pas de simples morceaux de parchemin. Ce sont des promesses vivantes de demander des comptes à notre gouvernement».

«Ce qui nous empêche de retomber dans le modèle classique de l’autoritarisme, c’est notre droit – voire notre responsabilité – de demander des comptes à notre gouvernement», a déclaré Mme Shogan.