La première image d’un trou noir est retouchée grâce à l’intelligence artificielle

NEW YORK — La première image d’un trou noir captée il y a quatre ans révélait un objet flou en forme de beignet enflammé. Aujourd’hui, des chercheurs ont eu recours à l’intelligence artificielle pour retoucher cette image de beauté cosmique.

L’image mise à jour, publiée jeudi dans la revue «Astrophysical Journal Letters», conserve la forme originale du beignet, mais avec un anneau plus mince et une résolution plus nette.

L’image publiée en 2019 donnait un aperçu de l’énorme trou noir au centre de la galaxie M87, à 53 millions d’années-lumière de la Terre — une année-lumière équivaut à environ 9461 milliards de kilomètres.

L’image initiale avait été réalisée à partir de données recueillies par un réseau de radiotélescopes du monde entier et montrant des tourbillons de lumière et de gaz.

Mais malgré la collaboration de ces nombreux télescopes, des lacunes subsistaient dans les données. Pour leur dernière étude, les scientifiques se sont appuyés sur les mêmes données, mais ils ont utilisé l’apprentissage machine pour combler les lacunes.

L’image obtenue ressemble à l’originale, mais avec un «beignet» plus fin et un centre plus sombre, soulignent les chercheurs.

«Pour moi, c’est comme si nous le voyions vraiment pour la première fois», a déclaré l’auteure principale, Lia Medeiros, astrophysicienne à l’Institute for Advanced Study, au New Jersey.

En disposant d’une image plus nette, les chercheurs espèrent en apprendre davantage sur les propriétés et la gravité du trou noir lors d’études ultérieures.

Lia Medeiros ajoute que l’équipe prévoit d’utiliser l’apprentissage machine sur d’autres images d’objets célestes, y compris peut-être le trou noir au centre de notre galaxie, la Voie lactée.