La présence du variant Delta détectée en Nouvelle-Écosse

Bien que la Nouvelle-Écosse n’a recensé aucun nouveau cas de COVID-19, son médecin-hygiéniste en chef a confirmé mercredi une présence du variant Delta dans la province, affirmant qu’il représente toujours une menace.

Le Dr Robert Strang a mentionné que le Laboratoire national de microbiologie a détecté 20 cas du variant Delta et 36 du variant Alpha parmi les infections déjà recensées jusqu’à ce jour.

Il a expliqué que les variants peuvent se propager rapidement, en particulier chez ceux qui n’ont pas reçu deux doses de vaccin.

Lors de sa 150e conférence de presse sur la COVID-19, Dr Strang a souligné à plusieurs reprises que le meilleur moyen d’éviter une quatrième vague en raison du variant Delta est d’atteindre un taux de 75 % de la population entièrement vaccinée dans la province.

Jusqu’à présent, environ 75 % de la population a reçu une première dose et environ 45 % des habitants admissibles ont été inoculés à deux reprises.

En date de mercredi, la Nouvelle-Écosse comptait 28 cas actifs de COVID-19 et a fait état de trois personnes rétablies.

Parmi ceux-ci, deux personnes sont hospitalisées dans des unités COVID-19, dont une aux soins intensifs.

La Nouvelle-Écosse est par ailleurs entrée mercredi dans la quatrième étape de son plan de déconfinement, avec des commerces de détail et des bars fonctionnant au maximum de leur capacité à condition de respecter la distanciation physique, le port du masque ainsi que la limite de 150 personnes à l’intérieur.

Situation stable

De son côté, le Nouveau-Brunswick ne signale encore une fois aucun nouveau cas de COVID-19.

Les responsables de la santé n’ont signalé aucune nouvelle infection pendant neuf jours consécutifs.

Il y a deux cas actifs confirmés de COVID-19 dans la province et personne n’est hospitalisé avec la maladie.

Environ 53,5 % des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés et 79,9 % des Néo-Brunswickois admissibles ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Un navire davantage touché

À Terre-Neuve, les responsables de la santé confirment trois autres cas de COVID-19 à bord de l’un des deux navires ancrés au large des côtes de la province.

Le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué de presse qu’avec les nouveaux cas d’aujourd’hui, un total de huit membres d’équipage à bord du navire ont été déclarés positifs, et un a été transporté à l’hôpital.

Quatorze membres d’équipage à bord de l’autre navire ont été déclarés positifs la semaine dernière, et le ministère a précisé mercredi que ce nombre restait inchangé.

Les deux navires sont ancrés dans la Conception Bay, à environ 20 minutes de route à l’ouest de Saint-Jean.

Selon des sites web sur le trafic maritime, le navire Iver Ambition, transportant notamment de l’asphalte et du bitume, bat pavillon italien, tandis que le chalutier-usine Princesa Santa Joanna navigue sous pavillon portugais.

En mai, un vraquier opéré par l’entreprise québécoise Fednav avait jeté l’ancre dans la baie avec 14 cas de COVID-19 à son bord. Le navire était demeuré en quarantaine jusqu’à ce que tous les cas soient considérés comme étant guéris.