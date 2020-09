La présidente de l’Agence de la santé publique du Canada annonce sa démission

OTTAWA — La présidente de l’Agence de la santé publique du Canada démissionne au moment où le pays est sur la voie d’une deuxième vague de la pandémie de COVID-19.

Tina Namiesniowski, qui n’est en poste que depuis mai 2019, a envoyé vendredi une lettre au personnel soulignant que le travail sans relâche depuis des mois pour répondre à la crise sanitaire mondiale avait pesé lourd sur de nombreuses personnes.

«Bien que nous soyons très résilients, aucun de nous n’est surhumain et je me place dans cette catégorie, a-t-elle écrit. Je suis maintenant au point où je dois faire une pause.»

Elle a dit vouloir éviter de laisser un vide de leadership à l’agence fédérale de santé publique à un moment aussi crucial.

«Je sens que je dois me retirer pour que quelqu’un d’autre puisse prendre les devants», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il s’agissait d’une décision difficile, mais nécessaire.

«Vous avez vraiment besoin de quelqu’un qui aura l’énergie et l’endurance nécessaires pour faire passer l’agence et notre réponse au niveau supérieur, a-t-elle écrit. Et, même si je n’aurai peut-être pas accompli tout ce que j’aurais aimé faire, j’espère vraiment que les fondements du changement que j’ai défendus dans le cadre de notre travail sur l’avenir de l’ASPC aideront à servir de feuille de route pour aller de l’avant.»

Elle a également remercié l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, d’être si solide et a déclaré qu’ils avaient formé «une équipe exceptionnelle».

Mme Namiesniowski est dans la fonction publique depuis 1989, ayant occupé des postes de direction à l’Agence des services frontaliers du Canada et à Agriculture Canada et au Bureau du Conseil privé.

Eric Morrissette, un porte-parole de Santé Canada, a déclaré dans un courriel que le nom de la personne pour prendre le relais de Mme Namiesniowski serait annoncé la semaine prochaine.

Mme Namiesniowski a indiqué qu’elle aidera à la transition, puis prendra du temps avec son mari, ses enfants et son père vieillissant pendant qu’elle réfléchit à ce qui va suivre.