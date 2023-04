La présidente de l’Université Memorial, à T.-N.-L., est démise de ses fonctions

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — La présidente de l’Université Memorial, à Terre-Neuve-et-Labrador, a été démise de ses fonctions, jeudi, à l’issue d’un examen minutieux de ses prétendues «origines autochtones».

Le conseil d’administration de l’université a déclaré jeudi dans un communiqué que le contrat de Vianne Timmons était «résilié sans cause».

Mme Timmons avait pris ses fonctions à Memorial en avril 2020 avec un contrat de cinq ans et un salaire de base annuel de 450 000 $. Puisque son contrat est «résilié sans cause», elle aura droit à une indemnité de départ de 18 mois de salaire — 675 000 $ — ainsi qu’à une indemnité de congé administratif d’au moins 270 000 $.

Un reportage de la CBC, le mois dernier, a soulevé des questions sur les prétentions de Mme Timmons selon lesquelles l’arrière-arrière-grand-mère de son père était Mi’kmaq.

Mme Timmons a mentionné que son père lui avait dit, alors qu’elle était dans la trentaine, que leurs ancêtres étaient mi’kmaq et qu’il avait été élevé dans la honte de ses origines. Dans une déclaration publiée le 7 mars, la veille de la diffusion du reportage de la CBC, elle a affirmé qu’elle n’avait jamais prétendu être autochtone juste pour avoir des origines autochtones.

Mais pendant des années, Mme Timmons a inscrit dans ses titres professionnels son appartenance à la communauté mi’kmaq non reconnue «Bras d’Or», en Nouvelle-Écosse. Ce groupe n’est pas reconnu comme une Première Nation par les gouvernements fédéral ou néo-écossais.

Elle a annoncé le 13 mars qu’elle prendrait un congé avec solde de six semaines pendant que le conseil d’administration décidait de la suite des choses.

Mme Timmons fait partie de plusieurs universitaires canadiens de haut niveau dont les soi-disant «origines autochtones» ont récemment été contestées.

L’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique a révoqué le mois dernier un prix décerné à l’ancienne juge Mary Ellen Turpel-Lafond, qui aurait «faussement prétendu avoir une ascendance crie».

Plus tôt cette année, l’Université McGill, l’Université Carleton et l’Université de Regina avaient tour à tour annulé les diplômes honorifiques décernés à Mme Turpel-Lafond. Elle a également reçu des diplômes honorifiques de l’Université Simon Fraser et de l’Université Brock.

En juillet dernier, Carrie Bourassa a démissionné de son poste de professeure en santé à l’Université de la Saskatchewan, après qu’un reportage de la CBC a mis en doute des origines soi-disant métisses.