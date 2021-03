La Presse Canadienne est huit fois finaliste au Concours canadien de journalisme

TORONTO — La Presse Canadienne est en nomination pour huit prix au Concours canadien de journalisme, pour le travail de ses photographes et pour sa couverture de la tuerie en Nouvelle-Écosse.

L’agence de presse nationale est finaliste dans quatre catégories, dont trois pour ses photographies.

«Cette année a été extrêmement difficile pour nos photographes, qui ont été en première ligne tout au long de la crise de la COVID-19 et qui n’ont jamais eu le luxe de travailler à la maison», a déclaré Andrea Baillie, rédactrice en chef de La Presse Canadienne.

L’agence de presse a été notamment finaliste dans la catégorie «nouvelles de dernière heure» pour sa couverture continue de la tuerie en Nouvelle-Écosse, qui a fait 22 morts, pendant d’interminables heures, au printemps dernier.

Le photographe de Québec Jacques Boissinot est finaliste, dans la catégorie sports, pour le cliché spectaculaire d’une skieuse acrobatique en coupe du monde à Mont-Tremblant, en janvier 2020. Ses collègues photographes Andrew Vaughan, Darryl Dyck, Chris Young, Nathan Denette, Fred Thornhill et Frank Gunn complètent le tableau des nominations dans diverses catégories.

Les nominations de cette année soulignent l’excellence du travail de 66 finalistes de 20 médias canadiens dans 22 catégories. Près de la moitié des finalistes sont salués pour leur travail lié d’une manière ou d’une autre à la pandémie. Les finalistes ont été sélectionnés par des comités de trois juges dans chaque catégorie parmi les 926 candidatures soumises pour du travail accompli en 2020.

Le Globe and Mail domine la liste des nominations, avec 18, notamment pour sa couverture de l’avion de ligne ukrainien abattu en Iran et l’hécatombe dans les foyers de soins de longue durée au Canada pendant la première vague de la pandémie. La Presse suit avec neuf nominations, La Presse Canadienne et le Toronto Star avec huit chacun et Le Devoir avec quatre.

Le journaliste Aaron Derfel, du quotidien montréalais The Gazette, est finaliste dans la catégorie «journalisme spécialisé», pour son travail dans le secteur de la santé et de la COVID-19. Le premier ministre François Legault l’avait épinglé à quelques reprises en conférence de presse pour un travail autrement salué par ses collègues.

Les lauréats de cette année seront annoncés le 7 mai.

___

—Torstar détient une participation dans La Presse Canadienne, en partenariat avec La Presse et des filiales du Globe and Mail.