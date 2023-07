La presse chinoise rapporte le décès de Yan Mingfu, personnage-clé de Tian An Men

PÉKIN, Chine — Yan Mingfu, un ancien dirigeant du Parti communiste chinois qui avait agi en tant qu’envoyé auprès des manifestants pro-démocratie sur la place Tian An Men à Pékin en 1989 et qui avait été chassé après l’écrasement des manifestations, est décédé, selon les médias chinois. Il avait 91 ans.

M. Yan est décédé lundi dans un hôpital de causes non précisées, ont rapporté des médias tels que le magazine d’information économique Caixin et la chaîne de télévision par satellite Phoenix.

Né en 1931, Yan était le fils de Yan Baohan, un responsable des services de renseignement du parti, qui était alors un groupe clandestin menant une guérilla contre le gouvernement du général Chiang Kai-shek, dirigé par le parti nationaliste.

Yan a rejoint le parti en 1949, l’année où les nationalistes ont été contraints à l’exil à Taïwan et où le gouvernement communiste a été mis en place. Il a étudié le russe et a passé deux décennies en tant qu’interprète officiel, notamment pour le dirigeant de l’époque, Mao Zedong, lors de réunions avec Josef Staline, de l’Union soviétique, et d’autres dirigeants étrangers.

Yan et son père ont été arrêtés en 1967, un an après le lancement par Mao de la révolution culturelle ultra-radicale. Le père de Yan est décédé l’année suivante.

Après sa sortie de prison, Yan a été nommé à des postes de plus en plus importants au sein du parti, dont celui de secrétaire du secrétariat du Comité central, le cercle de pouvoir intérieur du pays.

De 1985 à 1989, il a été responsable du département du Front uni du parti, qui supervise les organismes religieux officiellement approuvés et d’autres groupes non communistes.

En 1989, Yan était membre du secrétariat composé de quatre personnes sous la direction du secrétaire général de l’époque, Zhao Ziyang, lorsque les étudiants qui manifestaient sur la place Tian An Men à Pékin ont demandé à pouvoir s’exprimer publiquement au sein du gouvernement et à assouplir les contrôles sociaux et politiques stricts.

Le 17 mai 1989, Yan a rendu visite aux manifestants qui faisaient une grève de la faim et leur a dit par haut-parleur qu’il sympathisait avec eux, mais qu’ils compromettaient les chances de réforme. Il leur a demandé de rentrer chez eux.

Un dirigeant étudiant, Wu’er Kaixi, a déclaré que M. Yan était «quelqu’un en qui nous pouvons avoir confiance». Mais les grévistes de la faim ont voté pour rester.

Dans la nuit du 3 au 4 juin, le dirigeant suprême de l’époque, Deng Xiaoping, a ordonné l’attaque des manifestants par l’aile militaire du parti, l’Armée populaire de libération. Des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées lorsque des soldats équipés de chars ont ouvert le feu sur des foules non armées autour de la place et dans les rues avoisinantes.

Zhao a été démis de ses fonctions par Deng le 24 juin et remplacé par Jiang Zemin, alors secrétaire du parti à Shanghai. Yan a été écarté du secrétariat. Jiang a plus tard accédé à la présidence du pays.

Zhao a passé le reste de sa vie en résidence surveillée à Pékin. Yan a été transféré à des postes pour la plupart sans pouvoir, comme vice-ministre des Affaires civiles et président de la China Charity Foundation.

Yan a également publié des mémoires qui sont considérées comme une source importante de détails sur la réaction chinoise à la dénonciation de Staline par le dirigeant soviétique de l’époque, Nikita Khrouchtchev, et à la scission sino-soviétique de 1956, un événement majeur de la guerre froide.

Caixin a indiqué que la famille de Yan prévoyait d’organiser une cérémonie commémorative, mais n’a donné aucun détail. Aucune information sur les survivants n’a été communiquée.