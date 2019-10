La présumée taupe de la GRC est libéré sous caution

OTTAWA — Cameron Jay Ortis, un haut responsable de la GRC accusé d’avoir enfreint la loi canadienne sur les secrets officiels, a été libéré sous caution, mais avec des conditions strictes.

Selon les termes, Cameron Jay Ortis habitera chez ses parents à Abbotsford, en Colombie-Britannique, et devra se présenter à la GRC une fois par semaine. Il lui est interdit d’utiliser un appareil qui se connecte à internet.

Cameron Jay Ortis, 47 ans, est accusé d’avoir violé la Loi sur la protection de l’information et d’abus de confiance pour avoir prétendument divulgué des secrets à un destinataire inconnu et avoir planifié de révéler des informations classifiées supplémentaires à une entité étrangère non spécifiée.

Il fait face à sept chefs d’accusation en vertu de diverses dispositions, les infractions présumées allant du 1er janvier 2015 au 12 septembre de cette année.

Contrairement à ce qui s’applique à de nombreuses infractions pénales, Cameron Jay Ortis avait la charge de démontrer pourquoi il devait être libéré sous caution alors qu’il attendait d’être jugé sous le chef lié à la loi sur les secrets officiels.

Les preuves présentées lors de l’audience sur le cautionnement et les motifs de la décision sont frappés d’une interdiction de publication.