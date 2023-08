La prison à vie pour un riche dentiste américain qui a tué sa femme lors d’un safari

DENVER — Un juge américain a prononcé une peine de prison à vie et plus de 15 millions $US en pénalité financière contre un riche dentiste qui a tué sa femme à la fin d’un safari en Afrique.

Larry Rudolph a été condamné lundi par un tribunal fédéral de Denver pour le meurtre de Bianca Rudolph, qui a eu lieu en 2016, ainsi que pour de la fraude. Il a encaissé près de 5 millions $ en polices d’assurance à la suite du décès de sa femme.

Les procureurs allèguent qu’il voulait vivre une retraite somptueuse avec sa petite amie de longue date en utilisant l’argent de l’assurance.

M. Rudolph a affirmé tout au long de l’affaire que la mort de sa femme en Zambie était un accident. Ses avocats envisagent de faire appel de la condamnation.

Les sanctions contre M. Rudolph comprennent une combinaison d’amendes et de confiscation de biens. M. Rudolph a également été condamné à une peine de 20 ans de prison à purger en même temps que sa peine à perpétuité.

Avec une peine d’emprisonnement à perpétuité requise en vertu des règles fédérales, l’audience s’est principalement concentrée sur les sanctions financières encourues par M. Rudolph, alors que de nombreuses pages de transactions financières ont été analysées.

Le procureur adjoint Bryan Fields a déclaré au juge William Martinez que de lourdes sanctions financières étaient nécessaires pour s’assurer que M. Rudolph n’ait pas la capacité de se venger — que ce soit par des poursuites ou par l’embauche de tueurs à gages.

Mais les avocats de M. Rudolph ont déclaré qu’une amende de cette ampleur, beaucoup plus élevée que celle généralement autorisée, priverait les deux enfants adultes de M. Rudolph, Julian et AnaBianca Rudolph, de l’argent dont ils hériteraient de la succession de leur défunte mère.

Les procureurs soutiennent que M. Rudolph, qui possédait une clinique dentaire dans la région de Pittsburgh, a ouvert le feu sur le cœur de sa femme de 34 ans avec un fusil de chasse lors de sa dernière matinée en Zambie, puis a mis le pistolet dans son étui souple pour donner l’impression qu’elle avait accidentellement tiré elle-même en tentant de le remettre à sa place. Le couple avait chassé du gibier pendant le voyage.

Les procureurs allèguent que l’objectif de l’accusé était de vivre une retraite somptueuse avec sa petite amie de longue date, Lori Milliron, avec l’aide de l’argent de l’assurance. Mme Milliron a été condamnée à 17 ans de prison en juin après avoir été reconnue coupable de complicité. Elle fait appel de cette décision.

Les enquêteurs en Zambie et ceux des assureurs ont conclu que la mort de Bianca Rudolph était un accident. Les compagnies d’assurance, certaines basées dans le Colorado, ont ensuite payé l’assurance-vie, selon la défense dans des documents judiciaires.

Mais Larry Rudolph a été arrêté près de cinq ans après sa mort à la suite d’une enquête du FBI, qui a envoyé des agents voyager à travers le monde pour recueillir des preuves et interroger des témoins.

Les deux enfants adultes du couple ont jusqu’à présent choisi de ne pas parler publiquement du décès de leur mère, bien qu’AnaBianca Rudolph ait témoigné contre Lori Milliron lors de sa condamnation.

Les procureurs allèguent que M. Rudolph a construit sa richesse sur la fraude. Ils affirment qu’il s’est tiré dessus lors d’une précédente visite en Zambie pour collecter des millions en argent d’assurance-invalidité. Ils allèguent également qu’il a trompé ses patients dentaires.