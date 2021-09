La prochaine campagne de recrutement de l’armée visera les femmes

OTTAWA — Prétendre que l’armée est un milieu de travail sûr pour les femmes, comme souhaiterait le faire le ministère de la Défense nationale est malhonnête, dit une experte.

Les Forces armées canadiennes, qui ont longtemps peiné à accroître le nombre de femmes dans ses rangs, espèrent qu’elles compteront pour 25% de l’ensemble de ses membres d’ici 2026.

À l’heure actuelle, l’armée ne compte qu’environ 15% de femmes. Selon une étude interne, elle devra recruter annuellement environ 3500 femmes pour atteindre son objectif.

L’ambition de l’armée pourrait être freinée par les nombreuses controverses qui l’ont secouée depuis l’an dernier. Certains officiers de haut rang font même l’objet d’enquêtes concernant de présumées inconduites sexuelles.

En avril, le gouvernement fédéral a confié un mandat à l’ex-juge de la Cour suprême Louise Arbour afin qu’elle réalise « un examen indépendant » du traitement par l’armée des plaintes d’agressions sexuelles, de harcèlement et d’autres inconduites.

Ce même mois, une firme de consultants a remis un rapport établi à la suite d’études auprès de groupes de femmes âgées de 18 à 35 ans afin de tester auprès d’elles divers projets de campagne publicitaire de recrutement.

Selon un rapport sommaire, les publicités proposées vantaient les occasions de voyage pour les femmes, la possibilité de bien équilibrer sa vie professionnelle et sa vie familiale et la possibilité de travailler dans un milieu non traditionnel.

«L’armée devra régler son problème de culture avant de pouvoir s’en vanter dans des campagnes de recrutement», commente Megan MacKenzie, de l’Université Simon Fraser, qui étudie les inconduites sexuelles au sein des Forces armées canadiennes.

«Il est malhonnête de recruter des femmes avec des messages si positifs alors qu’il y a tant de femmes et d’hommes ayant souffert d’inconduites sexuelles qui disent ne pas se sentir en sécurité au sein de l’institution.»