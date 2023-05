La progression des projets reste lente malgré la Loi sur l’évaluation d’impact

CALGARY — Le processus d’approbation des grands projets au Canada continue d’être lent et lourd malgré le remaniement de la législation sur l’évaluation environnementale, révèle un nouveau rapport.

La Loi sur l’évaluation d’impact fédérale est entrée en vigueur il y a trois ans et demi et visait à accélérer le processus de demande pour les grands projets d’infrastructure et de ressources.

Mais un rapport de la Canada West Foundation, un groupe de réflexion de Calgary, indique que les progrès sont lents.

Le rapport a révélé que presque tous les projets soumis en vertu de la législation restaient dans les étapes un ou deux d’un processus à quatre étapes.

Les chefs de file de l’industrie ont prévenu que les longs délais de délivrance des permis au Canada pourraient ralentir le déploiement de technologies de réduction des émissions, comme la capture et le stockage du carbone.

Le gouvernement libéral a annoncé, dans son budget fédéral de mars, qu’il dévoilerait un plan visant à accélérer le processus d’autorisation des grands projets d’infrastructure avant la fin de l’année.