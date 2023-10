La propagation des punaises de lit inquiète en vue des Jeux olympiques de Paris

PARIS — Elles rampent, elles grouillent, elles se nourrissent de votre sang pendant votre sommeil. Elles peuvent voyager avec vos vêtements ou votre sac à dos pour trouver une autre proie dans le métro ou au cinéma. Les punaises de lit vous suivent partout et sont devenues un cauchemar qui hante la France depuis des semaines.

Le gouvernement a été contraint d’intervenir pour calmer une nation de plus en plus inquiète en vue des Jeux olympiques dans un peu plus de neuf mois – une occasion privilégiée pour les infestations d’insectes friands de foule.

La première ministre Elisabeth Borne a convoqué vendredi une réunion des ministres pour lutter contre la crise des punaises de lit. Le ministre des Transports du pays, Clément Beaune, a rencontré cette semaine les sociétés de transport pour élaborer un plan de surveillance et de désinfection – et pour tenter d’atténuer ce que certains ont qualifié de psychose nationale attisée par les médias.

«Il n’y a pas de résurgence des cas», a assuré M. Beaune, ajoutant que 37 cas signalés dans les bus et le métro et une douzaine d’autres dans les trains se sont révélés infondés, tout comme les vidéos virales sur les réseaux sociaux montrant de minuscules créatures censées s’enfouir dans le siège d’un train rapide.

Pourtant, les punaises de lit sévissent en France et dans d’autres pays depuis des décennies. Ces insectes de la taille d’un pépin de pomme, qui ne sautent pas et ne volent pas, se déplacent aussi facilement que les gens se déplacent de ville en ville et de pays en pays, et ils sont devenus de plus en plus résistants aux insecticides. D’ailleurs, les punaises de lit peuvent rester en vie pendant un an sans repas.

Si elles n’ont pas de sang, «elles peuvent ralentir leur métabolisme et nous attendre», explique Jean-Michel Berenger, un entomologiste qui élève des punaises de lit dans son laboratoire du service des maladies infectieuses de l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille. Le dioxyde de carbone que dégagent tous les humains «les réactivera (…) et elles reviendront vous mordre».

Pour l’instant, dit M. Berenger, une chose est sûre: «Les punaises de lit ont infesté les médias».

Pourtant, les mauvais rêves sont le plus souvent nourris par une touche de réalité.

Plus d’un foyer sur dix en France a été infesté de punaises de lit entre 2017 et 2022, selon un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation. L’agence s’est appuyée sur un sondage réalisé par Ipsos pour interroger les gens sur un sujet dont beaucoup préfèrent éviter de discuter parce qu’ils craignent que révéler publiquement un problème de punaises de lit ne les stigmatise.

Mais le silence est une erreur, disent les experts. Aucune catégorie sociale n’est à l’abri de retrouver des punaises de lit dans ses vêtements, couvertures ou matelas.

«Ce n’est pas du tout un problème d’hygiène. La seule chose qui intéresse (les punaises de lit), c’est votre sang, a expliqué M. Berenger. Que vous viviez dans une décharge ou dans un palais, c’est la même chose pour elles.»

Les affaires vont bien pour les entreprises qui éradiquent les petits insectes bruns, un processus qui commence souvent par la détection par des chiens dressés, qui reconnaissent l’odeur particulière que dégagent les punaises de lit. Si une infestation est confirmée, les techniciens interviennent pour traiter la zone avec de la vapeur très chaude. La chaleur et le froid sont les ennemis des punaises de lit. Une recommandation du gouvernement français aux gens affectés est de mettre les vêtements bien emballés au congélateur.

Kevin Le Mestre, directeur de Lutte Antinuisible, a déclaré que son entreprise recevait «des dizaines et des dizaines» d’appels. Dans le passé, dit-il, les gens ne réagissaient souvent pas, même aux morsures.

«Désormais, dès qu’ils repèrent une piqûre, ils ne se demandent plus si cela vient vraiment de punaises de lit ou non. Ils nous appellent tout de suite», raconte Lucas Pradalier, un technicien antiparasitaire de l’entreprise, tandis qu’il désinfecte un appartement parisien. Un chien renifleur a détecté des punaises de lit dans une plinthe et entre les planches du plancher.

Le public français a commencé à paniquer il y a environ un mois après la présence de punaises de lit dans une salle de cinéma parisienne. Des vidéos ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, montrant des petits insectes dans les trains et les bus.

Désormais, tant les socialistes que les centristes du parti du président Emmanuel Macron veulent proposer des projets de loi pour lutter contre les punaises de lit. La députée d’extrême gauche Mathilde Panot a récemment apporté une fiole de punaises de lit au Parlement pour reprocher au gouvernement de laisser, selon elle, ces créatures sévir.

Les punaises de lit, un fléau séculaire qui pèse sur les humains, ont apparemment disparu grâce au traitement par des insecticides agressifs, désormais interdits. Ils ont fait leur réapparition dans les années 1950, notamment dans les villes densément peuplées comme New York. Et ils parcourent le monde grâce au commerce et au tourisme.

Cela représente un défi pour les Jeux olympiques de Paris qui commenceront en juillet.

«Tous les déplacements de population humaine sont profitables aux punaises de lit, car elles nous accompagnent, dans les hôtels, dans les transports», a indiqué M. Berenger.