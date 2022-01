La propagation d’Omicron pourrait ralentir à certains endroits, selon des experts

Des scientifiques voient des signaux indiquant que la propagation alarmante du variant Omicron a peut-être atteint un sommet en Grande-Bretagne et qu’elle est sur le point de faire de même aux États-Unis, ce qui pourrait signifier que les cas commenceront à chuter de façon spectaculaire.

La raison : le variant s’est révélé si contagieux qu’il manque peut-être déjà de personnes à infecter, un mois et demi seulement après sa première détection en Afrique du Sud.

«Cela va baisser aussi vite que cela a augmenté», a déclaré Ali Mokdad, professeur de sciences de la santé à l’Université de Washington à Seattle.

Les experts préviennent toutefois que plusieurs choses sont encore incertaines quant à la manière dont la prochaine phase de la pandémie pourrait se dérouler. Le plafonnement ou le recul dans les deux pays ne se produit pas partout en même temps ou au même rythme. Et des semaines ou des mois de misère attendent encore les patients et les hôpitaux débordés, même si la baisse se produit.

«Il y a encore beaucoup de personnes qui seront infectées alors que nous descendrons la pente», a déclaré Lauren Ancel Meyers, directrice du Consortium de modélisation COVID-19 de l’Université du Texas, qui prédit que les cas signalés culmineront dans la semaine.

Mardi, Janet Woodcock, cheffe par intérim de la Food and Drug Administration, a déclaré au Congrès que la souche hautement transmissible infectera «la plupart des gens» et que l’accent devrait être mis sur la garantie que les services essentiels pourront être offerts sans interruption.

«Je pense qu’il est difficile de composer avec ce qui se passe réellement en ce moment, à savoir que la plupart des gens vont attraper la COVID, n’est-ce pas?», a-t-elle déclaré. «Ce que nous devons faire, c’est nous assurer que les hôpitaux peuvent toujours fonctionner, que les transports et d’autres services essentiels ne sont pas interrompus pendant que cela se produit.»

Le propre modèle de l’Université de Washington prévoit que le nombre de cas signalés quotidiennement aux États-Unis atteindra 1,2 million d’ici le 19 janvier et chutera ensuite fortement «simplement parce que tous ceux qui pourraient être infectés seront infectés», selon M. Mokdad.

En fait, a-t-il dit, selon les calculs complexes de l’université, le nombre réel de nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis – une estimation qui inclut les personnes qui n’ont jamais été testées – a déjà atteint un sommet de 6 millions le 6 janvier.

En Grande-Bretagne, pendant ce temps, les nouveaux cas de COVID-19 sont tombés à environ 140 000 par jour la semaine dernière, après avoir grimpé en flèche à plus de 200 000 par jour au début du mois, selon les données du gouvernement.

Les chiffres du National Health Service du Royaume-Uni montrent cette semaine que les admissions à l’hôpital pour coronavirus chez les adultes ont commencé à baisser, les infections ayant diminué dans tous les groupes d’âge.

Kevin McConway, professeur de statistiques appliquées à la retraite de l’Université ouverte britannique, a déclaré que si les cas de COVID-19 continuent d’augmenter dans des endroits tels que le sud-ouest de l’Angleterre et les Midlands de l’Ouest, l’épidémie a peut-être culminé à Londres.

Les chiffres ont fait naître l’espoir que les deux pays sont sur le point de vivre quelque chose de comparable à ce qui s’est passé en Afrique du Sud, où en l’espace d’environ un mois, la vague a atteint des sommets records, puis a chuté de manière significative.

«Nous assistons à une nette diminution des cas au Royaume-Uni, mais j’aimerais les voir chuter beaucoup plus avant de savoir si ce qui s’est passé en Afrique du Sud se produira ici», a déclaré le Dr Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université britannique d’East Anglia.

Le Dr David Heymann, qui dirigeait auparavant le département des maladies infectieuses de l’Organisation mondiale de la santé, a dit que la Grande-Bretagne était «le pays le plus proche d’une sortie de la pandémie», ajoutant que la COVID-19 était sur le point d’y devenir endémique.

Les différences entre la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud, y compris la population plus âgée de la Grande-Bretagne et la tendance de ses habitants à passer plus de temps à l’intérieur en hiver, pourraient se traduire en une épidémie plus agitée pour le pays et d’autres semblables.

D’autre part, la décision des autorités britanniques d’adopter des restrictions minimales contre Omicron pourrait permettre au virus de se propager dans la population et de suivre son cours beaucoup plus rapidement qu’il ne le pourrait dans les pays d’Europe occidentale qui ont imposé des contrôles plus stricts, comme la France, l’Espagne et l’Italie.

Shabir Mahdi, doyen des sciences de la santé à l’Université de Witwatersrand en Afrique du Sud, a déclaré que les pays européens qui imposent des confinements ne traverseront pas nécessairement la vague Omicron avec moins d’infections; les cas peuvent simplement s’étaler sur une plus longue période.

Mardi, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il y avait eu 7 millions de nouveaux cas de COVID-19 à travers l’Europe au cours de la semaine dernière, qualifiant cela de «raz-de-marée balayant la région». L’OMS a cité la modélisation du groupe de M. Mokdad qui prédit que la moitié de la population européenne aura été infectée par Omicron dans environ huit semaines.

À ce moment-là, cependant, M. Hunter et d’autres s’attendent à ce que le monde ait dépassé la poussée d’Omicron.

«Il y aura probablement des hauts et des bas en cours de route, mais j’espère que d’ici Pâques, nous en sortirons», a-t-il dit.

Le nombre de personnes infectées pourrait toutefois s’avérer écrasant pour les systèmes de santé fragiles, a rappelé le Dr Prabhat Jha du Centre de recherche en santé mondiale de l’hôpital St. Michael de Toronto.

«Les prochaines semaines vont être brutales, car en nombre absolu, il y a tellement de personnes infectées que cela se répercutera sur les soins intensifs», a déclaré M. Jha.

M. Mokdad a également prévenu qu’aux États-Unis, «ça va être deux ou trois semaines difficiles. Nous devons prendre des décisions difficiles pour laisser certains travailleurs essentiels continuer à travailler, sachant qu’ils pourraient être contagieux.»

Omicron pourrait un jour être considéré comme un tournant dans la pandémie, a avancé Mme Meyers, de l’Université du Texas. L’immunité acquise grâce à toutes les nouvelles infections, les nouveaux médicaments et la poursuite de la vaccination pourraient faire du coronavirus quelque chose avec lequel nous pouvons plus facilement coexister.

«À la fin de cette vague, beaucoup plus de personnes auront été infectées par un variant de COVID-19», a noté Mme Meyers. «À un moment donné, nous serons en mesure de tracer une ligne — et Omicron pourrait être ce point — où nous passerons de ce qui est une menace mondiale catastrophique à une maladie beaucoup plus gérable.»

C’est un avenir plausible, dit-elle, mais il y a aussi la possibilité qu’un nouveau variant — bien pire qu’Omicron — surgisse.