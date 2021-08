La proportion de Néo-Brunswickois pleinement vaccinés se situe à plus de 74%

FREDERICTON — La proportion de Néo-Brunswickois admissibles entièrement vaccinés contre la COVID-19 dépasse maintenant 74 %.

Les responsables de la santé ont indiqué mercredi qu’environ 74,1 pour cent des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont complètement vaccinés et environ 84 pour cent ont reçu au moins une dose. Il y a une semaine, environ 72 pour cent des résidents admissibles étaient pleinement vaccinés et environ 83 pour cent avaient reçu au moins une injection d’un vaccin contre la COVID-19.

Les autorités ont signalé mercredi 10 nouveaux cas de COVID-19.

Quatre nouveaux cas concernent des personnes de la région de Moncton, tandis que les régions de Saint-Jean et de Bathurst enregistrent chacune deux nouveaux cas.

Les régions de Fredericton et de Miramichi ont recensé chacune un nouveau cas.

Le Nouveau-Brunswick compte 164 cas actifs déclarés de COVID-19 et trois personnes atteintes de la maladie sont hospitalisées.

À Terre-Neuve-et-Labrador

Les responsables de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador ont fait état mercredi de deux nouveaux cas confirmés de COVID-19.

Les deux cas concernent des personnes de la région sanitaire de l’Est qui ont voyagé à l’intérieur du Canada.

Il y a 13 cas actifs de COVID-19 signalés dans la province et personne n’est hospitalisé pour la maladie.

Il y a également un nouveau cas présumé positif dans la région sanitaire de Labrador-Grenfell.

Tous les voyageurs à Terre-Neuve-et-Labrador, y compris les résidents, doivent remplir un formulaire de voyage.

Les voyageurs doivent également soumettre une preuve de vaccination contre la COVID-19, à moins qu’ils ne soient des résidents du Canada atlantique qui n’ont pas voyagé à l’extérieur de la région.