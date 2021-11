La protection des jeunes en ligne est au programme du Forum de Paris sur la paix

PARIS — Des leaders mondiaux et des géants de l’Internet devraient lancer un appel international à mieux protéger les enfants en ligne lors d’un sommet à Paris réunissant une trentaine de chefs d’État et de gouvernement, dont Justin Trudeau et Kamala Harris, a déclaré jeudi la présidence française.

«Protéger nos enfants et nos adolescents en ligne, c’est les éloigner des contenus inappropriés ou dangereux, de la violence, la haine et la pornographie», a écrit jeudi sur Twitter le président Emmanuel Macron. Il a appelé les États, les organisations et les entreprises à prendre «des engagements concrets pour 2022» à l’occasion du 4e Forum de Paris sur la paix.

L’Élysée a déclaré qu’environ 450 participants sont attendus à ce forum de trois jours, qui s’ouvrait jeudi, tandis que 15 000 autres y assisteront en ligne. Le sommet réunit des dirigeants mondiaux, des PDG, des ONG et d’autres partenaires pour discuter de problèmes mondiaux tels que le climat, la pandémie de COVID-19 et la transition numérique.

M. Macron présidera une session sur les droits de l’enfant, en présence de la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, et du vice-président senior d’Amazon, Russel Grandinetti.

L’appel vise à prendre des «engagements communs» sur la manière de rendre Internet plus sécuritaire pour les enfants, a déclaré un responsable français. Il marquera un «point de départ» pour prendre des mesures concrètes, notamment l’application du contrôle parental sur les outils numériques, la protection des enfants contre les contenus inappropriés et la prévention du cyberharcèlement, de la prostitution et de la pornographie mettant en scène des enfants, a déclaré le responsable.

M. Macron, la vice-présidente américaine, Kamala Harris, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, et le premier ministre Justin Trudeau participeront également à une autre table ronde sur la réglementation du domaine numérique, aux côtés du président de Microsoft, Brad Smith.

Depuis des années, les défenseurs des droits de l’enfant exhortent les géants de l’Internet à prendre des mesures pour mieux protéger les jeunes.

Les révélations, le mois dernier, de la dénonciatrice Frances Haugen montrant des études internes de Facebook sur les dommages causés par Instagram aux adolescents, en particulier aux adolescentes, n’ont fait qu’intensifier les inquiétudes des parents concernant la populaire application de partage de photos.

Nora Fraisse, responsable d’une association française de lutte contre le harcèlement scolaire, a salué jeudi «un moment clé», car il met «une pression internationale» sur les géants du net. Mme Fraisse a fondé «Marion La main tendue», après que sa fille, Marion, se soit suicidée à l’âge de 13 ans parce qu’elle était harcelée à l’école.

«Ceux qui répandent la haine via leurs canaux ont une part de responsabilité», a-t-elle déclaré à propos des applications de médias sociaux populaires comme TikTok, Instagram et Snapchat.

Les médias sociaux ont en général interdit aux enfants de moins de 13 ans de s’inscrire à leurs services, bien qu’il ait été largement documenté que les enfants s’inscrivent quand même, avec ou sans la permission de leurs parents.