La qualité de l’air dans les classes est «acceptable» et «sécuritaire», dit Roberge

QUÉBEC — Dans l’ensemble, la qualité de l’air dans le réseau scolaire est «acceptable» et «sécuritaire», sans toutefois être «idéale», a reconnu mardi le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Il commentait en mêlée de presse la publication par son ministère des résultats complets des tests de dioxyde de carbone (CO2) effectués dans les bâtiments scolaires.

La cible à respecter au ministère a toujours été de 1000 parties par million (ppm).

Or, le ministère considère aujourd’hui comme «acceptables» les résultats dans 89,7 % des classes testées, car leur niveau de CO2 se situe sous la barre des 1500 ppm.

M. Roberge a reconnu que «bien souvent, on n’atteint pas notre cible idéale de 1000 ppm et moins». Selon les résultats du ministère, le taux de CO2 se situe en deçà de 1000 ppm dans 51,2 % des classes testées.

Mais attention, a ajouté le ministre, la situation est loin d’être aussi grave que ce que certains laissent entendre.

«Ce n’est peut-être pas l’idéal pour le confort, ce n’est pas la cible optimale, 1500 ppm, mais pour ce qui est d’assurer la santé et la sécurité dans un contexte de pandémie, (…) inférieur à 1500, c’est un indicateur d’un apport d’air frais qui est suffisant», a déclaré M. Roberge.

Dans son rapport, le ministère révèle aussi que dans 7,9 % des classes, le taux de CO2 mesuré se situe entre 1500 et 2000 ppm, et que dans 2,4 % des classes, ce taux est supérieur à 2000 ppm.

Ces constats sont plus «inquiétants», admet le ministre Roberge, qui assure toutefois que des correctifs ont déjà été apportés dans plusieurs de ces classes.

«Notre cible idéale, audacieuse, c’est 1000 ppm. On l’atteint dans 51 % des cas. On ne l’atteint pas partout, mais on veut l’atteindre partout, donc il reste beaucoup de travail à faire», a-t-il affirmé.