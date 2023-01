La quantité de déchets par habitant continue d’augmenter au Québec

MONTRÉAL — La quantité de déchets générés par habitant continue d’augmenter au Québec plutôt que de diminuer. Toutefois, les matières organiques sont de plus en plus valorisées par les citoyens.

Ce sont deux éléments qui ressortent du dernier bilan sur la gestion des matières résiduelles de Recyc-Québec.

Les plus récentes données de la société d’État montrent qu’en 2021, 716 kg de matières résiduelles ont été éliminés par habitant, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2018.

Donc les Québécois s’éloignent de l’objectif fixé par le gouvernement en 2019 qui est de diminuer à 525 kilogrammes ou moins les matières éliminées par habitant avant 2023.

Les Québécois génèrent trop de déchets

Un rapport publié il y a un an par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) soulignait qu’à moins d’une diminution importante de la production de déchets, neuf des 38 sites d’enfouissement de la province auront atteint leur capacité maximale en 2030 et 13 autres l’atteindraient entre 2030 et 2041.

Les matières organiques sont de plus en plus valorisées

Le taux global de recyclage des matières organiques pour l’ensemble des secteurs d’activités est estimé à 56 % (plus de 2,6 M de tonnes), ce qui constitue une amélioration de 12 points de pourcentage par rapport à 2018.