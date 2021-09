La question des armes à feu revient hanter le chef conservateur

MONTRÉAL — Pour une troisième journée d’affilée, la question des armes à feu est revenue hanter la campagne conservatrice.

Mais cette fois-ci, Erin O’Toole a pris ses distances avec le programme de son parti en annonçant que non seulement il maintiendrait l’interdiction sur les fusils d’assaut, mais aussi qu’il n’abolirait pas le décret adopté en mai 2020 interdisant certains types d’armes à feu.

Toutefois, M. O’Toole garde le cap en affirmant qu’il lancerait un processus visant à réviser la classification des divers types d’armes, disant vouloir «sortir la politique des enjeux [entourant] les armes à feu». Il a aussi refusé de dire ce qu’il adviendrait de ces interdictions spécifiques après la révision de la classification.

Il a notamment accusé son rival libéral, Justin Trudeau, d’avoir divisé le pays sur la question des armes à feu. «Il a diabolisé les fermiers, les chasseurs et les tireurs sportifs tout en ignorant les véritables problèmes que sont l’augmentation de la contrebande d’armes illégales et des activités des gangs de rue», a-t-il déclaré.

Deux heures plus tôt, M. Trudeau avait accusé de souffler le chaud et le froid sur l’interdiction des armes d’assaut parce que ce dernier aurait conclu une «entente secrète» avec le lobby des armes à feu pendant sa course au leadership.

«Erin O’Toole a fait une entente secrète lors de sa course au leadership (…) et maintenant il est dans une situation difficile où il a fait une promesse à certains de ces groupes d’intérêts, ces groupes de défense des armes à feu, et en même temps, il tente de faire croire aux Canadiens que ce n’est pas le cas», a soutenu M. Trudeau.

En août 2020, La Presse Canadienne avait confirmé que le lobby des armes à feu avait réussi à recruter des milliers de membres conservateurs au Québec, surtout, et à faire pencher la balance en faveur de M. O’Toole lors de la course au leadership.

De son côté, le chef du Nouveau Parti démocratique Jagmeet Singh s’est prononcé en faveur de l’interdiction des armes d’assaut. «On appuie ce que les communautés qui ont été frappées par cette violence demandent, notamment les programmes de rachat des armes à feu», a-t-il dit.

Les promesses du jour

Erin O’Toole s’est présenté dimanche comme un défenseur de la sécurité publique en promettant d’embaucher 200 nouveaux agents de la Gendarmerie royale du Canada pour lutter contre les gangs et la contrebande de drogue et d’armes à feu.

M. O’Toole a déclaré qu’il considérait le crime organisé et les armes à feu introduites par contrebande au Canada depuis les États-Unis comme les véritables causes de la violence armée.

Il souhaiterait déployer les nouveaux gendarmes dans la région du Grand Toronto et dans les Basses-Terres continentales de la Colombie-Britannique.

M. Singh, a promis lui de verser 1 milliard $ «pour accélérer les campagnes de vaccination» dans les provinces et territoires.

«Il y a des gens qui veulent être vaccinés et qui ont seulement besoin d’un peu plus d’information. Ils ont des questions, et nous devons simplement nous assurer de rejoindre ces personnes», a-t-il soutenu.

Il a aussi proposé la mise en place d’un dédommagement financier «pour aider les gens qui doivent quitter le travail une journée pour être vaccinés».

Des rapports complexes

De son côté, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a parlé des rapports qu’il entretenait avec la classe politique québécoise.

Il a notamment reconnu avoir peu de contacts personnels avec le premier ministre François Legault. «J’ai peu de contacts directs avec François (Legault) même si on se connaît depuis longtemps, mais il est encore plus occupé que moi.»

M. Blanchet a eu de bons mots avec la chef de l’opposition libérale, Dominique Anglade, «une femme fort pertinente», dit-il.

Le chef du Bloc assure que son cabinet a des «rapports plus suivis» avec ses vis-à-vis à l’Assemblée nationale.