La rafle de migrants en Libye atteint 4000 au milieu d’une répression majeure

LE CAIRE (AP) – Une répression majeure dans l’ouest de la Libye a entraîné la détention d’au moins 4 000 migrants, dont des centaines de femmes et d’enfants, ont annoncé samedi des responsables. L’ONU a déclaré qu’au moins un jeune migrant avait été abattu et 15 autres blessés, dont deux dans des conditions graves, lors de la répression.

Les raids ont eu lieu vendredi dans la ville occidentale de Gargaresh dans le cadre de ce que les autorités ont décrit comme une campagne de sécurité contre la migration illégale et le trafic de drogue. Le ministère de l’Intérieur, qui a mené la répression, n’a fait aucune mention de l’arrestation de trafiquants ou de passeurs.

Des responsables ont déclaré vendredi que 500 migrants illégaux avaient été arrêtés, mais samedi, ce nombre avait atteint 4000.

Gargaresh, une plaque tournante connue pour les migrants et les réfugiés, se trouve à environ 12 kilomètres à l’ouest de Tripoli, la capitale libyenne. La ville a connu plusieurs vagues de raids contre des migrants au fil des ans, mais la dernière a été décrite par les militants comme la plus féroce à ce jour.

Depuis le soulèvement de 2011 soutenu par l’OTAN qui a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi, la Libye est devenue le point de transit dominant pour les migrants fuyant la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient, dans l’espoir d’une vie meilleure en Europe. Les trafiquants d’êtres humains ont profité du chaos dans ce pays riche en pétrole et ont fait passer des migrants en contrebande à travers la longue frontière du pays avec six nations. Ils embarquent ensuite des migrants désespérés dans des canots pneumatiques mal équipés pour des voyages risqués sur la périlleuse route de la Méditerranée centrale.

Les détenus ont été rassemblés dans une installation à Tripoli appelée Centre de collecte et de retour, a déclaré le colonel de police Nouri al-Grettli, chef du centre.

Il a ajouté que les migrants ont été répartis dans des centres de détention à Tripoli et dans les villes environnantes. Les centres de détention de la Libye sont des lieux misérables et surpeuplés où les migrants ont subi des abus et des mauvais traitements, selon des militants des droits humains.

Un responsable du gouvernement a déclaré que les autorités «expulseraient autant que possible» les migrants vers leur pays d’origine. Il a ajouté que de nombreux détenus vivaient illégalement en Libye depuis des années. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat, car il n’était pas autorisé à informer les médias.

Tarik Lamloum, un militant libyen travaillant avec l’Organisation Belaady pour les droits de l’homme, a déclaré que les raids impliquaient des violations des droits humains contre les migrants, en particulier dans la manière dont certaines femmes et enfants étaient détenus.

M. Lamloum a déclaré que de nombreux migrants détenus ont été enregistrés auprès de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, en tant que réfugiés ou demandeurs d’asile.

Vincent Cochetel, l’envoyé spécial de l’agence pour la Méditerranée centrale, a déclaré à l’Associated Press que les premiers rapports faisaient état d’au moins une personne tuée et 15 blessées lors de la répression. Il a ajouté que dans certains cas, le personnel de sécurité avait utilisé une force excessive et chassé les gens de chez eux.

«Nous ne devrions pas être surpris si les gens ont peur et essaient de partir par la mer», a-t-il déclaré.

Georgette Gagnon, coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour la Libye, a déclaré que des migrants non armés avaient été harcelés chez eux, battus et abattus lors de la répression qui a également entraîné une panne de communication à Gargaresh.

Parmi les blessés, cinq par balles, deux d’entre eux étant soignés dans une unité de soins intensifs, a-t-elle déclaré dans un communiqué samedi soir.

La déclaration n’a pas donné plus de détails.

La répression intervient au milieu d’un pic de traversées et de tentatives de traversées de la mer Méditerranée vers l’Europe. Les garde-côtes libyens ont intercepté environ 25 300 migrants cette année et les ont renvoyés vers leurs côtes. Plus de 1100 migrants ont été signalés morts ou présumés morts au large de la Libye au cours des neuf premiers mois de 2021, mais ce nombre serait plus élevé, selon l’agence des Nations Unies pour les migrations.

Des centaines de migrants ont été vus sur des images publiées vendredi sur les réseaux sociaux par le ministère de l’Intérieur, assis regroupés dans une cour avec la bannière du Centre de collecte et de retour en arrière-plan.

D’autres images de Gargaresh montrent des migrants les mains liées derrière le dos. Une photo aérienne montrait également des hommes allongés face contre terre à un carrefour, entourés de camions militaires et de gardes.