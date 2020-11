La recette de pain aux bananes du premier ministre révélée au grand jour

MONTRÉAL — Que mangent nos élus de l’Assemblée nationale? La présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel se régale de pennes aux saucisses italiennes tandis que le premier ministre François Legault se gave du délicieux pain aux bananes de son épouse.

Vous pouvez désormais cuisiner les plats si chers à nos députés grâce au tout nouveau livre de recettes des parlementaires.

Un deuxième pain aux bananes figure dans ce recueil gourmand, celui du député caquiste Samuel Poulin. Cette version décadente au chocolat noir, sirop d’érable et Pineau des Charentes est faite de farine biologique, sans gluten pour équilibrer le tout.

En somme, une version «plus adulte», selon l’avis des enfants d’Étienne Boulerice, conseiller politique. «Ils ont préféré le pain aux bananes du premier ministre, confirme en riant le père de quatre enfants, et ils s’arrachent les biscuits de mon député Mathieu Lévesque.»

Restrictions sanitaires obligent, Noël sera probablement célébré en plus petits groupes cette année. Pour épater votre bulle familiale au prochain repas des Fêtes, pourquoi ne pas leur servir la mousse de foie de volaille de la députée Christine St-Pierre?

Les amateurs de plats consistants seront servis avec la sauce à spaghetti de la ministre Andrée Laforest qui contient presque 10 kilogrammes de viande! C’est du solide.

Question: quel mets est constitué de six côtelettes d’agneau, six hauts de cuisses de poulet et six merguez? Réponse: le couscous du député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. C’est d’ailleurs la recette de sa mère et un chef cuisinier a déjà tenté de la reproduire sur un plateau de télévision, raconte-t-il. Résultat: «c’est bien meilleur quand c’est ma mère qui la fait».

Pour ceux qui désirent sortir des sentiers battus, la cheffe du Parti libéral Dominique Anglade partage sa recette typiquement haïtienne de riz djon djon.

La députée de Québec solidaire Ruba Ghazal a quant à elle fait un choix «démocratique» en optant pour une casserole de lentilles. «J’ai voulu proposer le plat le plus inclusif possible! C’est très facile à faire, pas cher et végétarien», a-t-elle résumé. Mme Ghazal explique qu’elle voulait partager avec ses collègues une recette que sa famille aime manger.

Ce livre se parcourt comme une succession d’anecdotes personnelles et familiales, de la traditionnelle tarte au sucre du ministre Jean Boulet à la recette de tacos au tofu de la ministre Geneviève Guilbault.

Des plats aux noms reconnaissables, parfois curieux ou originaux, se côtoient dans cet ouvrage, comme le «pain aux épinards de ma tante de Gatineau, Denyse Cloutier» de la députée Marie-Eve Proulx.

Une grande majorité d’élus ont participé à ce projet initié par le député Mathieu Lévesque de la Coalition avenir Québec en Outaouais. Les profits serviront à soutenir l’organisme La Soupière de l’Amitié de Gatineau.

Des exemplaires sont disponibles auprès du député Lévesque en contactant le bureau de comté au 819-246-4558 ou par courriel: [email protected]

Ce reportage a été préparé dans le cadre du programme de Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.