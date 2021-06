La recommandation du CCNI de mélanger les vaccins suscite des réactions partagées

Lorsque Gwenny Farrell a pris son rendez-vous pour une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 d’Oxford-AstraZeneca, elle pensait faire la bonne chose.

La résidente de White Rock, en Colombie-Britannique, affirme qu’elle a essayé de suivre chaque recommandation et protocole de santé de façon stricte. Sa confiance a alors été brusquée par une nouvelle recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), qui propose de mélanger les vaccins.

Le 1er juin, le CCNI a avancé que les gens ayant reçu une dose du vaccin AstraZeneca «pouvaient» recevoir une deuxième dose de Pfizer-BioNTech ou de Moderna s’ils le voulaient, mais a précisé jeudi qu’un vaccin à ARN messager, comme les deux derniers, était «préférable».

«Je suis frustrée, parce qu’après avoir entendu pendant des mois que le meilleur vaccin est celui dans ton bras, on me dit maintenant que j’ai peut-être commis une erreur», se désole Mme Farrell, âgée de 55 ans.

Cette nouvelle recommandation suscite des réactions partagées des gens qui ont déjà reçu deux doses d’AstraZeneca. Bien que Mme Farrell ne soit pas seule dans sa déception, d’autres se disent toujours satisfaits de leur choix parce qu’ils savent qu’ils sont tout de même bien protégés contre la COVID-19.

Le point de vue du Conseil s’appuie sur les stocks grandissants de vaccin à ARN messager, des preuves qui se multiplient sur l’efficacité accrue d’une deuxième dose de ce type de vaccin et sur le faible, mais sérieux risque de thrombose associé à AstraZeneca.

«Les personnes qui reçoivent deux doses du vaccin d’AstraZeneca/COVISHIELD peuvent être assurées d’avoir une bonne protection contre la COVID-19 et une très bonne protection contre les maladies sévères et les hospitalisations.», lit-on dans la recommandation du CCNI.

Le comité a aussi mis à jour sa recommandation précédente qui avançait que les gens à haut risque de contracter le virus ou d’en être gravement atteints devraient choisir l’AstraZeneca plutôt que d’attendre pour une dose de Pfizer ou Moderna. Dorénavant, le CCNI suggère à tout le monde de privilégier une dose d’un vaccin à ARN messager, à moins d’en être allergique.

«Les données réelles du monde nous démontrent que nous sommes bien protégés avec les deux vaccins dans notre collectivité», a affirmé la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, docteure Bonnie Henry.

En date du 5 juin, 2,1 millions de Canadiens avaient reçu une dose d’AstraZeneca et 15 186 d’entre eux s’étaient fait administrer deux doses de ce vaccin.

Sophie Nadeau, une résidente de Toronto, affirme qu’elle demeure reconnaissante d’avoir reçu sa deuxième dose d’AstraZeneca, mardi.

«Il n’y a pas de choix parfait quand on parle de COVID-19, a-t-elle expliqué. J’ai vraiment l’impression que depuis un an et demi, chaque décision devient une évaluation de risques: le port du masque, laisser mes enfants sortir, voir ou non mes parents. À ce point-ci, je suis préparée émotionnellement pour que l’histoire change encore.»

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, dit avoir reçu sa deuxième dose d’AstraZeneca la semaine dernière et n’avoir aucun regret.

Son message aux Britanno-Colombiens qui ont fait de même est identique: «Ne vous en faites pas, vous êtes complètement vaccinés.»

D’autres personnes sont toutefois moins convaincues. Âgé de 54 ans, Michael Slavitch a pris deux rendez-vous différents pour sa deuxième dose parce qu’il avait reçu des conseils divergents.

Il planifie maintenant de choisir un vaccin à ARN messager pour sa deuxième dose.

M. Slavitch dit être particulièrement préoccupé de se faire refuser l’accès à certains pays qui n’ont pas approuvé le vaccin AstraZeneca ou le mélange de vaccins.

«Je ne sais pas quoi faire, a-t-il affirmé. Notre gouvernement est responsable d’y mettre de l’ordre.»