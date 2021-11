La réconciliation n’est pas un «geste ponctuel», dit la gouverneure générale

OTTAWA — La gouverneure générale Mary Simon, la première personne inuite à assumer ce rôle, a accordé une place centrale au thème de la réconciliation avec les peuples autochtones dans le discours du Trône de mardi avec une introduction — prononcée en anglais, en français et en inuktitut — qu’elle avait elle-même écrite.

«Je vous propose un petit exercice dans chacune de vos circonscriptions: cherchez la vérité et apprenez à connaître les réalités du quotidien des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis», a déclaré Mme Simon dans le discours prononcé dans la salle du Sénat.

«Nous savons que chaque communauté est distincte, mais on ressent une volonté commune de cheminer ensemble sur la voie de la réconciliation», a-t-elle poursuivi.

Elle a également souligné la découverte par les Premières Nations de centaines de tombes anonymes sur les sites d’anciens pensionnats à travers le Canada plus tôt cette année.

«Nous ne pouvons pas ignorer ces découvertes: elles causent des blessures profondes», a-t-elle déclaré en français.

En même temps, elle a dit qu’il y avait de l’espoir.

«La réconciliation n’est pas un geste ponctuel assorti d’une échéance. La réconciliation est le cheminement de toute une vie vers la guérison, le respect et la compréhension», a-t-elle déclaré.

Mme Simon, qui est née à Kangiqsualujjuaq, dans la région du Nunavik dans le nord du Québec, a un parcours bien connu de défense de la culture et des droits inuits. Elle a été présidente d’Inuit Tapiriit Kanatami, un organisme de défense des intérêts des Inuits. Elle a également été ambassadrice du Canada au Danemark et ambassadrice canadienne pour les affaires circumpolaires.

Lorsqu’elle a été nommée gouverneure générale en juin, elle a répondu aux questions sur son manque de maîtrise du français en disant qu’elle s’était vu refuser à un jeune âge la chance d’apprendre la langue alors qu’elle fréquentait les écoles du gouvernement fédéral.

Les discours du Trône sont rédigés par le cabinet du premier ministre, mais les gouverneurs généraux peuvent ajouter leurs propres lignes.

Une approche «de l’ensemble du gouvernement»

Dans le discours du Trône, le gouvernement libéral promet de rassembler tous les ordres de gouvernement ainsi que les peuples autochtones pour attirer des entreprises au Canada.

Il indique que le gouvernement fédéral continuera de répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, qui a enquêté sur l’histoire et l’héritage néfaste des pensionnats au Canada, en créant un monument national pour honorer les survivants. Il nommera également un interlocuteur spécial pour faire avancer la justice concernant les pensionnats fédéraux pour Autochtones.

À l’intersection de la santé mentale et des peuples autochtones, le gouvernement investira dans une stratégie de santé mentale et de bien-être fondée sur les différences — c’est-à-dire qu’elle tiendra compte des divers besoins des Premières Nations, des Inuits et des Métis — et guidée par les peuples autochtones, les survivants des pensionnats et leurs familles.

Le gouvernement s’engage également à travailler pour remédier au problème de la séparation des familles autochtones par le système de protection de l’enfance, tout en assurant une indemnisation pour les personnes lésées par ces services.

Le discours indique que le gouvernement accélérera l’action en collaboration avec des partenaires autochtones pour faire face à la crise nationale des femmes, des filles et des personnes LGBTQ autochtones disparues et assassinées.

Il indique également que la réconciliation nécessite une approche «de l’ensemble du gouvernement dans un effort pour supprimer les obstacles et repenser la façon d’accélérer le travail».

Le gouvernement s’engage également à aider à combler les lacunes auxquelles les communautés des Premières Nations, inuites et métisses continuent de faire face, en mentionnant les avis à long terme sur la qualité de l’eau potable et la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Des actions concrètes?

Lynne Groulx, directrice générale de l’Association des femmes autochtones du Canada, a déclaré que bien que le thème de la réconciliation soit ressorti clairement du discours, elle s’inquiète de savoir si ces engagements se traduiront par des actions significatives.

Un exemple du manque d’actions concrètes du gouvernement fédéral en matière de réconciliation, a déclaré Mme Groulx, est son plan d’action en réponse à l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

«Nous craignons que ce qu’ils vont faire à nouveau, c’est mettre sur la table un financement à très court terme, et ce ne sera pas ce qui est réellement nécessaire, qui est un investissement à long terme pour résoudre certains de ces problèmes», a-t-elle déclaré.

Mme Groulx a ajouté: «Si le gouvernement avait à l’époque assez d’argent pour construire tous ces pensionnats, il doit trouver le financement maintenant pour construire autant d’endroits dont nous avons besoin pour la guérison et la résolution de certains des problèmes.»

Elle a déclaré qu’au lieu d’agir par le biais de systèmes bureaucratiques descendants, le gouvernement devrait responsabiliser les organisations qui travaillent avec les communautés autochtones et proposer des solutions dirigées par les Autochtones et les aînés.

Cette dépêche a été produite avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.