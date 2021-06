La reconnaissance d’un génocide par Trudeau peut avoir des conséquences graves

OTTAWA — L’acceptation par le premier ministre Justin Trudeau des conclusions d’une commission d’enquête voulant que le Canada ait commis un génocide contre les peuples autochtones pourrait avoir un impact juridique énorme si un tribunal devait se pencher sur la responsabilité du gouvernement fédéral dans un éventuel procès pour crime contre l’humanité, dit un expert.

Dans la foulée de la découverte de sépultures anonymes sur le terrain d’un ancien pensionnat pour enfants autochtones, M. Trudeau a réitéré cette semaine qu’il acceptait la conclusion de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées en 2019, faisant état d’un «génocide».

Selon un professeur de droit de l’Université de Montréal, Bruno Gélinas-Faucher, si un tribunal devait juger le Canada dans ce dossier, il devrait évaluer si ces actes constituent un génocide en vertu du droit international et si le pays en est responsable.

L’Enquête sur les femmes disparues et assassinées a conclu dans son rapport de 1200 pages que le Canada violait délibérément et systématiquement les droits raciaux, de genre, humains et autochtones.

Le Pr Gélinas-Faucher dit que le rapport attribue les actes de génocide à Ottawa parce qu’ils ont été commis par le gouvernement, ou par ses conseils et instructions.

La reconnaissance par M. Trudeau d’une responsabilité gouvernementale est quelque chose de vraiment important. Un tribunal pourrait arguer que l’État canadien a accepté la responsabilité en vertu du droit international concernant le crime de génocide.

La découverte de restes de 215 enfants dans une sépulture anonyme à Kamloops a soulevé la question de savoir si le Canada pourrait faire face à de nouvelles conséquences juridiques pour les abus et les décès généralisés dans les pensionnats.