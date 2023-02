La récupération des débris du ballon chinois est terminée au large de la Caroline

WASHINGTON — Les États-Unis ont mis un terme à leurs efforts pour récupérer les restes du gros ballon qui avait été abattu au large de la Caroline du Sud il y a deux semaines. Et l’analyse des débris jusqu’ici renforce les conclusions selon lesquelles il s’agissait d’un ballon espion chinois, ont déclaré vendredi des responsables américains.

Les États-Unis pensent que les équipes de la Marine, des garde-côtes et de la police fédérale (FBI) ont maintenant récupéré tous les débris du ballon au fond de l’océan — y compris des équipements clés de la charge utile, qui pourraient révéler les informations que ce ballon était capable de surveiller et de collecter du haut des airs.

Le porte-parole de la sécurité nationale à la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré qu’une quantité importante de débris avait été récupérée, notamment «des composants électroniques et optiques» de la charge utile. Il a refusé de dire ce que les États-Unis auraient appris de l’épave jusqu’ici.

Le Commandement nord des États-Unis a précisé dans un communiqué que les opérations de récupération avaient pris fin jeudi et que les dernières pièces étaient en route vers le laboratoire du FBI en Virginie, pour analyse.

Cette annonce a clôturé trois semaines dramatiques au cours desquelles des avions de chasse américains ont abattu quatre objets volants – le grand ballon chinois, le 4 février, et trois objets beaucoup plus petits environ une semaine plus tard au-dessus du Yukon, au Canada, au-dessus de l’Alaska et du lac Huron. Ce serait la première fois, en temps de paix, que l’on abat des objets non autorisés dans l’espace aérien américain.

Les responsables ont également déclaré que la recherche du petit objet abattu au-dessus du lac Huron avait été suspendue et que rien n’avait été récupéré. Des responsables américains ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des opérations militaires. Les États-Unis et le Canada n’ont pas non plus récupéré jusqu’ici de débris des deux autres objets qui ont été abattus au-dessus du Yukon et du nord de l’Alaska.

Des ballons civils ?

Alors que l’armée américaine est convaincue que le ballon abattu au large de la Caroline du Sud était un dirigeable de surveillance exploité par la Chine, l’administration de Joe Biden a admis que les trois objets plus petits étaient probablement des ballons appartenant à des civils. Ces engins auraient été ciblés à cause d’une surveillance accrue, après que les radars de la défense intérieure américaine ont été recalibrés pour détecter des objets volants plus lents, depuis le ballon chinois.

En raison de leur petite taille et des zones reculées où ils ont été abattus, les responsables reconnaissent que la récupération des débris est particulièrement difficile — et probablement peu probable. Les recherches en Alaska et au Yukon n’ont toutefois pas été officiellement annulées.

Une grande partie du ballon chinois est tombée dans une quinzaine de mètres d’eau, et la Marine américaine a pu récupérer des restes flottant à la surface; des plongeurs et des engins sans pilote ont ensuite récupéré le reste au fond de l’océan Atlantique. Le Commandement du Nord a déclaré vendredi que tous les navires de la Marine et de la Garde côtière avaient quitté le secteur.

Jeudi, le président Biden a demandé au conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan de diriger une équipe pour établir des «règles plus précises» afin de suivre, surveiller et potentiellement abattre des objets aériens inconnus.

Pendant ce temps, des questions clés sur le ballon chinois restent sans réponse: quels renseignements, le cas échéant, il a pu collecter en survolant des sites militaires sensibles aux États-Unis, et s’il a pu transmettre quoi que ce soit à la Chine.

Les États-Unis l’ont suivi pendant plusieurs jours après son départ de Chine, a déclaré un responsable américain qui s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat. Il semble avoir été détourné de sa trajectoire initiale, qui se dirigeait vers le territoire américain de Guam, dans le Pacifique, et il a finalement survolé le continent américain, a déclaré le responsable.

Des ballons et d’autres objets non identifiés ont déjà été repérés au-dessus de Guam, une plaque tournante stratégique pour la Marine et l’Armée de l’air américaines dans le Pacifique occidental.

On ne sait pas quel contrôle la Chine a pu conserver sur le ballon une fois qu’il a dévié de sa trajectoire d’origine. Un deuxième responsable américain a déclaré que le ballon aurait pu être manœuvré de l’extérieur ou dirigé pour flâner au-dessus d’une cible spécifique, mais il n’est pas clair si les forces chinoises l’avaient fait.