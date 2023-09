La refonte visuelle du passeport a coûté 284 millions $ à Ottawa

Ottawa a déboursé pas moins de 284 millions $ pour refaire les dessins du passeport canadien.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a dévoilé le chiffre dans une réponse à une question au feuilleton de la députée conservatrice de l’Alberta Michelle Rempel Garner.

«Qui sont les artistes et les entreprises auxquels on a fait appel pour la conception et les images du nouveau passeport, et combien chacun a été payé pour son travail?» demandait-elle.

Le gouvernement lui a répondu que c’est la Compagnie canadienne des billets de banque qui a remporté le contrat lancé dans un processus d’approvisionnement concurrentiel «pour fournir cette solution».

L’entreprise était chargée d’«élaborer les modèles du nouveau passeport après que le ministre d’IRCC ait décidé du thème». La somme, précise-t-on, comprend «des imprimés, y compris des livres, des journaux, des images, des manuscrits et des formulaires».

À leur arrivée à la réunion du caucus libéral, mercredi, de nombreux députés et ministres ont insisté sur les caractéristiques de sécurité du nouveau passeport, et ce, bien que les journalistes leur répétaient que la réponse du gouvernement portait uniquement sur les dessins.

«L’objectif premier, c’est de rendre le passeport sécuritaire. On sait que c’est un outil absolument essentiel pour voyager de manière sécuritaire à travers le monde, pour que la citoyenneté que l’on a soit reconnue peu importe où l’on aille sur la planète», a déclaré Jean-Yves Duclos, le nouveau ministre des Services publics et de l’Approvisionnement.

L’objectif, «c’était d’être à la fine pointe de la technologie», a aussi soutenu le lieutenant politique pour le Québec de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez. «C’est ça, c’est ça l’objectif», a-t-il répété sans cesse en accélérant le pas après l’avoir ralenti pour prendre le pouls des questions.

Son collègue ministre de l’Immigration, Marc Miller, s’est arrêté devant les caméras, mais n’a pas répondu aux nombreux reporters qui tentaient de savoir en mêlée de presse si c’était de l’argent bien investi.

Initialement, le Conseil du Trésor avait approuvé un budget de 161 millions $ pour le projet, apprend-on dans le document déposé au Parlement.

La députée Rempel Garner a également tenté de savoir «qui» a appuyé le retrait de personnalités canadiennes comme Terry Fox et Nellie McClung, du monument de la crête de Vimy et de la ville de Québec de la conception du document de voyage.

Le ministère lui a répondu que «les sondages ont été menés sur des thèmes généraux pour la conception du nouveau passeport et non sur l’inclusion d’images ou de représentations d’individus ou d’événements spécifiques».

Le gouvernement a dévoilé en mai le nouveau passeport. Celui-ci comprend notamment des caractéristiques de sécurité améliorées. Les renseignements personnels des titulaires de passeport seront désormais gravés au laser au lieu d’être imprimés à l’encre, ce qui rendra le document «plus durable et plus difficile à falsifier et à contrefaire».

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, avait accusé les libéraux de vouloir injecter leur «idéologie woke» dans le design du nouveau passeport. La Légion royale canadienne et la Fondation Terry-Fox avaient exprimé leur déception.

Les détracteurs reprochent au gouvernement d’avoir dépouillé le passeport de certains symboles historiques. Ces images ont été remplacées par des paysages naturels et des éléments de la faune du pays.