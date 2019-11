La réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail est reportée

MONTRÉAL — La réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, qui était attendue d’ici la fin de l’année, est finalement reportée.

Le cabinet du ministre du Travail Jean Boulet a confirmé le report, mercredi, en précisant que le dossier lui tenait toujours à coeur, mais qu’il voulait simplement avoir plus de temps pour peaufiner sa future réforme. Celle-ci sera vraisemblablement déposée «rapidement après les Fêtes».

Cette réforme a été maintes fois promise par les précédents gouvernements, mais elle n’a jamais été menée à terme.

La loi n’a jamais été appliquée à tous les secteurs d’activité et industries. La construction, par exemple, où il y a le plus d’accidents mortels, n’a pas accès au comité santé-sécurité et au représentant en prévention — deux des quatre mécanismes de prévention de la loi.

Dans le milieu syndical, les attentes sont grandes au sujet de cette réforme. Par exemple, le secteur de la santé est plus touché qu’avant, non seulement à cause des maux de dos, mais aussi de l’épuisement professionnel.

Le milieu patronal aussi a ses récriminations face à la Loi sur la santé-sécurité. Le président du Conseil du patronat, Yves-Thomas Dorval, a soutenu en octobre que «les portes sont trop grandes ouvertes dans le régime actuel» en matière d’indemnisation des accidentés.