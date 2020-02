La réforme de l’éducation du gouvernement Legault est en voie d’être adoptée

QUÉBEC — La réforme de l’éducation du gouvernement Legault était en voie d’être adoptée de façon expéditive vendredi, malgré les accusations d’autoritarisme et les menaces de poursuite.

Le recours au bâillon pour adopter le projet de loi très controversé de 300 articles et 160 amendements ouvre la porte aux dérives et mine la démocratie, ont dénoncé tour à tour autant les partis d’opposition, que les syndicats, les commissaires scolaires et les fédérations de parents.

Après plus de 60 heures en étude détaillée en commission parlementaire, le gouvernement Legault a décidé qu’il en avait assez et a invoqué la procédure accélérée d’adoption.

Le projet de loi 40 prévoit notamment l’abolition des élections scolaires et des commissaires, mais comporte une foule d’autres dispositions qui «saccagent la Loi sur l’instruction publique», a dénoncé le chef intérimaire de l’opposition officielle, Pierre Arcand.

Le texte législatif aborde entre autres la formation du personnel enseignant, les conseils d’établissement, les regroupements de services, le choix de l’école, les rapports, la révision des notes, le rôle du directeur, etc.

En Chambre, le premier ministre François Legault a invité l’opposition à «aller dans les centres commerciaux pour demander aux gens s’ils souhaitent conserver les élections scolaires ou non».

Le ministre délégué Éric Caire a pour sa part fait valoir que le gouvernement allait économiser 10 millions $ en abolissant les élections. Il a plaidé que les commissions scolaires sont une «hypothèque à la réussite scolaire», en ajoutant que le projet de loi redonne le pouvoir aux parents, qui siégeront aux conseils d’établissement des écoles.

«Les parents ne sont pas des géniteurs incompétents», a-t-il affirmé.

Populisme

Tous les partis d’opposition ont accusé le gouvernement de dévaloriser toute opinion discordante, ainsi que de discréditer les opposants et le travail en commission parlementaire.

«Ça s’appelle du populisme», a condamné le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Le président de la Fédération des commissions scolaires (FCSQ), Alain Fortier, a quant à lui évoqué la «violence politique». D’autres s’inquiètent pour l’avenir.

«C’est hallucinant, c’est très dangereux, et démocratiquement, c’est une descente aux enfers qu’on est en train de préparer, a dénoncé la commissaire scolaire Paulette Simard Rancourt, en mêlée de presse. Ça ne s’arrêtera pas là, la perte de démocratie au Québec, parce que quand on est capable d’imposer de tels changements qui impliquent une démocratie bafouée, on peut s’attendre à ce que ça continue.»

La FCSQ reproche ainsi aux caquistes de retirer aux francophones le droit d’élire leurs représentants scolaires, tandis que les anglophones conserveront ce droit de vote. Sur cette base, la Fédération en appellera aux tribunaux.

«On veut faire taire les voix contraires au Québec», a lancé M. Fortier, en déplorant qu’on perdrait ainsi le contre-pouvoir des élus scolaires de proximité.

Recours

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a fait savoir, vendredi, qu’elle ira au bout de tous les recours possibles, pour faire invalider la future loi. Elle entend entre autres contester notamment les heures de formation imposées dans le projet de loi, parce qu’elles n’ont pas été convenues, comme il est coutume de le faire, dans un processus de négociation libre entre les deux parties.

«Ne nous laissons pas abattre par ces coups ignobles qui sont portés par celui qui a fait le choix de nous tourner le dos, a déclaré le président de la FAE, Sylvain Mallette, en conférence de presse au parlement. Nous avons un devoir de résistance.»

Des présidents de comités de parents représentant au total 500 000 enfants ont demandé au gouvernement de reculer et de ne pas adopter par bâillon le projet de loi 40.

La Fédération des comités de parents doit d’ailleurs se réunir samedi en conseil général.

C’est la quatrième bâillon de la le CAQ en seulement huit mois. Le gouvernement a fait adopter la loi sur la laïcité, la réforme de l’immigration et la loi sur la déréglementation des tarifs d’Hydro-Québec en mettant fin abruptement aux travaux.

—-

Voici ce qu’édicte entre autres le projet de loi.

– Le mandat des commissaires actuels prendra fin dès que le projet de loi sera sanctionné. Ils seront néanmoins payés jusqu’au 30 juin pour assurer la transition dans des comités conseils.

– Les écoles pourront avoir le dernier mot sur le projet éducatif de leur établissement et se saisir d’un mandat d’initiative sur des questions touchant directement les élèves.

– Le projet de loi permet notamment au ministre d’imposer des regroupements de services (pour la perception de la taxe scolaire, par exemple), et de déterminer des objectifs ou des cibles portant sur l’administration, l’organisation ou le fonctionnement d’un ou de l’ensemble des centres de services scolaires.

– Les centres de services, qui remplaceront les commissions scolaires, seront administrés par un conseil d’administration composé de cinq parents issus des conseils d’établissement des écoles, cinq membres du personnel scolaire, cinq personnes issues de la collectivité.

– Le conseil d’établissement de chaque école serait formé d’au moins quatre parents, au moins quatre membres du personnel scolaire, dont deux enseignants minimum, au moins un membre du personnel professionnel non enseignant et au moins un membre du personnel de soutien, élus par leurs pairs, ainsi que deux représentants de la communauté; un membre de services de garde est ajouté dans une école où ce service est offert; deux élèves du second cycle sont ajoutés dans le cas d’une école secondaire.

– Dans le réseau francophone, les parents qui siègent aux conseils d’établissement élisent les administrateurs, tandis que la procédure au sein des centres de services anglophones est différente; elle permettra que des membres soient élus au suffrage universel.