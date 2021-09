La réforme en santé-sécurité à ses dernières heures; ultime manif syndicale

MONTRÉAL — L’importante réforme en santé et sécurité du travail vient d’amorcer l’étape de l’adoption finale, alors que les centrales syndicales vont manifester une dernière fois contre le projet de loi, jeudi devant l’Assemblée nationale.

Le volumineux projet de loi, déposé il y a un an par le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, est la refonte de deux lois qui remontent à 1979 et 1985. Depuis, plusieurs gouvernements avaient promis une refonte, mais aucun ne l’avait menée à terme.

Dans son allocution mercredi, le ministre Boulet s’est dit conscient que malgré tous les amendements qu’il a apportés à son projet de loi, celui-ci «ne répond pas aux attentes de tout le monde». Mais en relations de travail, a-t-il dit, «on ne fait jamais l’unanimité».

Les quatre centrales — la FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD — auxquelles se joindra le Syndicat de la fonction publique du Québec, vont donc manifester une dernière fois pour dénoncer la réforme jeudi midi.

En entrevue, le président de la CSD, Luc Vachon, a dit croire que les résultats en matière de diminution des lésions professionnelles ne seront pas au rendez-vous et que les travaux de révision du régime devront être repris dans quelques années.